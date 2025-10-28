Menu
BEASTS OF NO NATION

O filme de guerra da Netflix que traumatizou assinantes completa 10 anos

Filme é baseado em um livro e tem Idris Elba no elenco

Por Edvaldo Sales

28/10/2025 - 9:40 h
'Beasts of No Nation' é um filme original Netflix -

Primeiro longa-metragem da Netflix, 'Beasts of No Nation' completou 10 anos de lançamento no Brasil no último dia 16. O filme, escrito e dirigido por Cary Joji Fukunaga, é uma drama de guerra que traumatizou os assinantes devido à sua crueza e brutalidade.

O longa foi um marco para indústria e representou, na época, uma jogada arriscada, pois foi investido US$ 12 milhões de dólares por uma produção que, no papel, não era muito comercial.

Além disso, a Netflix arriscou muito ao decidir lançá-lo nos cinemas e online simultaneamente, o que levou a um boicote das principais redes de cinema dos EUA por violar a janela de exclusividade de 90 dias.

Isso acabou afetando o sucesso comercial de Beasts of No Nation, mas, no final das contas, marcou o início de um modelo de exploração de Hollywood que não poderia mais ser revertido.

Vale pontuar também que o filme continua sendo um dos longas-metragens mais aclamados da plataforma e conta com uma avaliação positiva de 91% no Rotten Tomatoes, enquanto sua média no Metacritic é de 79 de 100.

Qual a história de Beasts of No Nation?

Baseado no livro de 2005 de Uzodinma Iweala, Beasts of No Nation se passa em uma cidade africana e mostra Agu (Abraham Attah) é uma criança, que atingida pela guerra, sendo transformada em soldado. Após a morte de seu pai por militantes, ele é obrigado a abandonar sua família para lutar na guerra civil da África do Sul, instruído por um grande comandante (Idris Elba) que o ensinará os caminhos de um conflito.

Assista ao trailer de Beasts of No Nation:

