90 anos de Mauricio de Sousa: veja os próximos filmes da Turma da Mônica
No ano em que o criador da Turma da Mônica completa nove décadas, novas produções prometem expandir o universo dos personagens
Por Beatriz Santos
O ano de 2025 marca os 90 anos de Mauricio de Sousa, o criador da Turma da Mônica, que celebra o aniversário nesta segunda-feira, 27. Reconhecido como um dos maiores nomes da cultura brasileira, o cartunista comemora a data com homenagens em todo o país e com novos projetos nos cinemas, que prometem expandir ainda mais o universo da turminha.
A trajetória do artista chega às telonas em Mauricio de Sousa: O Filme, cinebiografia que estreou nos cinemas brasileiros em 23 de outubro. O longa retrata desde a infância do cartunista, em Mogi das Cruzes (SP), até o momento em que decidiu viver de seus desenhos e criou personagens que se tornaram ícones nacionais.
O projeto foi idealizado e estrelado por seu filho, Mauro Sousa, que interpreta o pai na fase adulta e divide a direção com o cineasta Pedro Vasconcelos.
Além da cinebiografia, a Mauricio de Sousa Produções (MSP) tem uma série de novas produções cinematográficas em andamento. Entre elas está a sequência de Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa, confirmada durante a CCXP24, em São Paulo, após o sucesso de bilheteria e reconhecimento no Prêmio Grande Otelo 2025. O ator Isaac Amendoim reprisará o papel principal na continuação.
Outro destaque é o anúncio de um filme de animação sobre o dinossauro Horácio, que será dirigido por Carlos Saldanha, criador de sucessos como A Era do Gelo e Rio.
A MSP também trabalha em uma série baseada na graphic novel Jeremias: Pele, de Jefferson Costa e Rafael Calça, além de continuações para Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo e projetos ligados à Turma do Penadinho.
Com mais de 1 bilhão de exemplares vendidos ao longo de quase seis décadas, as histórias criadas por Mauricio atravessaram gerações e continuam a emocionar leitores de todas as idades.
O artista, que também foi homenageado com o Prêmio Leon Cakoff na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, reafirma seu legado como um dos maiores contadores de histórias do Brasil, e segue levando a Turma da Mônica para novas aventuras dentro e fora das páginas.
