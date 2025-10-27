Menu
TÁ NO STREAMING!

Novo filme da Netflix divide opiniões com desfecho inesperado

Longa é a mais nova aposta da plataforma para concorrer ao Oscar 2026

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

27/10/2025 - 17:07 h
Casa Dinamite
Casa Dinamite -

Este filme da Netflix é a mais nova aposta da plataforma para concorrer ao Oscar em 2026. Casa Dinamite chegou à plataforma na última semana e vem chocando o público com uma história intensa e um final inesperado.

Na trama, dividida em três capítulos, o espectador acompanha diferentes pontos de vista após o lançamento de um míssil contra os Estados Unidos: dentro de uma sala na Casa Branca, pela visão dos generais e pelo olhar do presidente do país.

O que acontece no final de Casa Dinamite?

O desfecho do filme tem gerado muita discussão entre o público e provocado debates acalorados. Um dos principais pontos é que o final deixa várias questões em aberto. Por exemplo, não se descobre quem estava ameaçando o país com o míssil.

Ao longo do filme, países como Rússia, China e Coreia do Norte surgem como possíveis suspeitos, mas não há confirmação de quem de fato cometeu a ameaça contra Chicago.

Outra crítica recorrente é que o público não sabe qual decisão foi tomada pelo presidente nem qual ordem ele deu. Além disso, permanece incerto se a bomba chegou a explodir ou não.

O longa, que tinha potencial para ser uma obra-prima, terminou deixando o público com muitas perguntas sem respostas.

