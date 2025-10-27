Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

HALLOWEEN

Cinemas de Salvador têm ingressos a R$ 13 no Halloween; entenda

Clássicos antigos e filmes mais recentes serão exibidos nas salas de cinema em Salvador

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

27/10/2025 - 19:59 h
Cinemas de Salvador anunciaram promoções especiais para quem quer aproveitar a programação durante o Halloween
Cinemas de Salvador anunciaram promoções especiais para quem quer aproveitar a programação durante o Halloween -

Os fãs de filmes de terror têm mais um motivo para celebrar o Halloween em Salvador. Entrando no clima da data, os cinemas da capital baiana anunciaram promoções especiais para quem quer aproveitar a programação nas telonas sem gastar muito, tornando o feriado ainda mais divertido e assustador.

A Cinépolis anunciou uma promoção especial para o período de 27 a 31 de outubro de 2025, oferecendo ingressos a R$13 em salas tradicionais e MacroXE. A campanha, chamada Seleção Halloween Cinépolis, traz cinco filmes de terror selecionados para o público curtir o clima de suspense e medo nas telonas.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

90 anos de Mauricio de Sousa: veja os próximos filmes da Turma da Mônica
Novo filme da Netflix divide opiniões com desfecho inesperado
Taxa da Netflix? Congresso avança em lei que deixa streaming mais caro

Entre os títulos estão Telefone Preto 2, A Noiva-Cadáver, Meia Irmã Feia, Tubarão (versão remasterizada), Terror em Shelby Oaks, Bom Menino, Enterre Seus Mortos e a animação Frankie e os Monstros.

Além disso, a Cinépolis preparou uma ação especial na bomboniere: o Balde do Horror, vendido por R$39, vem nas cores preta e branca, com design 3D de esqueleto e detalhes que brilham no escuro. Ao adicionar R$13, o cliente ganha uma pipoca pequena e uma bebida de 500 ml.

Cinemark traz a Temporada do Terror com 11 clássicos

A rede Cinemark também entra na onda com a Temporada do Terror 2025, que vai de 23 de outubro a 5 de novembro. Os ingressos custam R$ 13 e dão direito a assistir a 11 filmes icônicos do gênero.

Entre os destaques estão Drácula de Bram Stoker (1992), A Noiva-Cadáver (2005), O Bebê de Rosemary (1968), Tubarão (1975), Psicose (1960), Sexta-Feira 13 (1980), Five Nights at Freddy’s e O Exorcista (1973).

A seleção reúne produções que marcaram gerações e moldaram o cinema de terror mundial, atraindo tanto nostálgicos quanto novos fãs do gênero.

UCI aposta no Day Terror e em programação infantil especial

Já a UCI Orient prepara uma programação dupla: o UCI Day Terror, no dia 31 de outubro, e o UCI Day Halloween para o público infantil, entre 31 de outubro e 2 de novembro.

Durante o UCI Day Terror, os ingressos custam R$ 12 nas salas convencionais e R$ 15 nas salas IMAX, com direito a combo promocional de pipoca média e dois refrigerantes pequenos por R$ 35.

O evento contará com 10 filmes, incluindo o retorno de Pecadores, estrelado por Michael B. Jordan, Tubarão em IMAX, Premonição 6: Laços de Sangue, Terror em Shelby Oaks, Bom Menino, Nosferatu e O Telefone Preto 2.

Para as crianças, o UCI Day Halloween oferece ingressos a R$12 e incentiva o público mirim a comparecer fantasiado. A programação traz A Noiva-Cadáver e a estreia de Frankie e os Monstros.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cinema filmes Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cinemas de Salvador anunciaram promoções especiais para quem quer aproveitar a programação durante o Halloween
Play

O novo filme da Netflix que já é considerado um dos melhores do ano

Cinemas de Salvador anunciaram promoções especiais para quem quer aproveitar a programação durante o Halloween
Play

Cinebiografia de Michael Jackson ganha trailer e detalhes surpreendem

Cinemas de Salvador anunciaram promoções especiais para quem quer aproveitar a programação durante o Halloween
Play

O Agente Secreto e mais: saiba o que assistir nos cinemas de Salvador

Cinemas de Salvador anunciaram promoções especiais para quem quer aproveitar a programação durante o Halloween
Play

Filme divulga cena inédita em homenagem a Paulo Gustavo; veja vídeo

x