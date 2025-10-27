Cinemas de Salvador têm ingressos a R$ 13 no Halloween; entenda

Cinemas de Salvador anunciaram promoções especiais para quem quer aproveitar a programação durante o Halloween - Foto: Divulgação

Os fãs de filmes de terror têm mais um motivo para celebrar o Halloween em Salvador. Entrando no clima da data, os cinemas da capital baiana anunciaram promoções especiais para quem quer aproveitar a programação nas telonas sem gastar muito, tornando o feriado ainda mais divertido e assustador.

A Cinépolis anunciou uma promoção especial para o período de 27 a 31 de outubro de 2025, oferecendo ingressos a R$13 em salas tradicionais e MacroXE. A campanha, chamada Seleção Halloween Cinépolis, traz cinco filmes de terror selecionados para o público curtir o clima de suspense e medo nas telonas.

Entre os títulos estão Telefone Preto 2, A Noiva-Cadáver, Meia Irmã Feia, Tubarão (versão remasterizada), Terror em Shelby Oaks, Bom Menino, Enterre Seus Mortos e a animação Frankie e os Monstros.



Além disso, a Cinépolis preparou uma ação especial na bomboniere: o Balde do Horror, vendido por R$39, vem nas cores preta e branca, com design 3D de esqueleto e detalhes que brilham no escuro. Ao adicionar R$13, o cliente ganha uma pipoca pequena e uma bebida de 500 ml.

Cinemark traz a Temporada do Terror com 11 clássicos

A rede Cinemark também entra na onda com a Temporada do Terror 2025, que vai de 23 de outubro a 5 de novembro. Os ingressos custam R$ 13 e dão direito a assistir a 11 filmes icônicos do gênero.

Entre os destaques estão Drácula de Bram Stoker (1992), A Noiva-Cadáver (2005), O Bebê de Rosemary (1968), Tubarão (1975), Psicose (1960), Sexta-Feira 13 (1980), Five Nights at Freddy’s e O Exorcista (1973).

A seleção reúne produções que marcaram gerações e moldaram o cinema de terror mundial, atraindo tanto nostálgicos quanto novos fãs do gênero.

UCI aposta no Day Terror e em programação infantil especial

Já a UCI Orient prepara uma programação dupla: o UCI Day Terror, no dia 31 de outubro, e o UCI Day Halloween para o público infantil, entre 31 de outubro e 2 de novembro.

Durante o UCI Day Terror, os ingressos custam R$ 12 nas salas convencionais e R$ 15 nas salas IMAX, com direito a combo promocional de pipoca média e dois refrigerantes pequenos por R$ 35.

O evento contará com 10 filmes, incluindo o retorno de Pecadores, estrelado por Michael B. Jordan, Tubarão em IMAX, Premonição 6: Laços de Sangue, Terror em Shelby Oaks, Bom Menino, Nosferatu e O Telefone Preto 2.

Para as crianças, o UCI Day Halloween oferece ingressos a R$12 e incentiva o público mirim a comparecer fantasiado. A programação traz A Noiva-Cadáver e a estreia de Frankie e os Monstros.