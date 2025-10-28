Estrelando ‘Tremembé’, Marina Ruy Barbosa pede valorização da cultura

A artista concedeu uma entrevista exclusiva ao Portal A TARDE - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Salvador recebeu, nesta terça-feira, 28, a pré-estreia oficial da série ‘Tremembé’, nova produção original do Prime Video. Brilhando no tapete vermelho da capital baiana, a atriz Marina Ruy Barbosa, que interpreta Suzane von Richthofen, falou ao A TARDE sobre o bom momento vivido pela cultura atualmente e citou o baiano Wagner Moura, um dos grandes cotados para o Oscar 2026, por ‘O Agente Secreto’.

“A gente está num momento onde foram feitos muitos projetos incríveis, que estão para ser lançados e eu acho que o futuro pode ser ainda mais brilhante. Eu acho que enquanto coletivo, quanto mais a gente puder se apoiar realmente, melhor”, afirmou.

“Acho que é um momento de celebrar e celebrar muito, porque a gente já viveu um tempo muito complexo em relação à cultura, ao nosso cinema e agora veio aí este reconhecimento”, completou.

A artista ainda reforçou que é importante o mundo reconhecer a potência das produções cinematográficas, que têm retratado cada vez mais assuntos reais e importantes para a cultura do país.

“Temos que levar o que a gente faz para o mundo com propriedade, com orgulho, seja lá qual for gênero, tanto romance quanto suspense ou algo baseado em crimes reais, não importa. Que a gente leve o Brasil para o mundo e que a gente se valorize”, finalizou.

Série Tremembé

Marina Ruy Barbosa durante a pré-estreia da série | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A série Tremembé retrata o conhecido “presídio dos famosos”, em São Paulo, que abrigou criminosos famosos como o casal Nardoni e Elize Matsunaga. A série chega às telinhas do Prime Video nesta sexta-feira, 31 de outubro.

Além de Marina, o elenco também conta com os atores Felipe Simas, Kelner Macêdo, Bianca Comparato, Lucas Oradovschi, Carol Garcia, Anselmo Vasconcelos e Letícia Rodrigues.