Minidocumentário baiano homenageia trajetória artística no sertão

Minidocumentário que entrelaça imagens, memórias e afetos - Foto: Divulgação

Com quase três décadas de história, a Companhia Roda da Baraúna, sediada em Paulo Afonso, no sertão da Bahia, ganha registro poético e sensível em A Roda e sua Baraúna, minidocumentário que entrelaça imagens, memórias e afetos para contar a trajetória do coletivo e de sua matriarca, Dolores Moreira.

Artista, professora e referência cultural fundamental para o interior da Bahia, Dolores é celebrada no filme como símbolo de força feminina, de ancestralidade e de continuidade dos sonhos.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em meio a lembranças, depoimentos e movimentos, a obra revela como a Companhia tem sido um núcleo pulsante de resistência e criação artística em território sertanejo.



Produção e direção

O minidocumentário é uma produção da Orquídea Cria — estúdio de criação que une audiovisual, design e comunicação — sob direção de Emily Silva, que também assina filmagem e edição.

A produção artística é de Xandra Diáfana, que celebra o filme como um gesto de amor e reconhecimento: “É um tributo à minha mãe, à mestra e à mulher que semeou arte e coragem em tantos caminhos”, disse.

Para Emily Silva, o projeto representa o início de um novo ciclo no estúdio, reafirmando o compromisso com narrativas que florescem dos territórios e das potências do interior do país.

“Filmando essa história, entendi que a Roda da Baraúna é mais que um grupo, é uma família que celebra o tempo, a memória e o amor pelo que faz. É uma honra poder registrar essa força em imagem e som e seguir planejando novos projetos que valorizem a arte do nosso território”, completou.

O lançamento oficial aconteceu na Casa da Cultura de Paulo Afonso (BA), nessa quarta-feira, 29, às 18h, com sessões especiais para o público local e a rede de ensino do município. Exibições em escolas estão previstas, fortalecendo o vínculo da obra com as novas gerações.