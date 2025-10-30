Sem Woody? Toy Story 5 terá reviravolta chocante e novo protagonista

Quinto filme de Toy Story funcionará de forma inédita - Foto: Divulgação

O universo de Toy Story está prestes a mudar, e de um jeito que ninguém esperava. O ator Tim Allen, voz original de Buzz Lightyear, revelou no programa Jimmy Kimmel Live que o novo longa da Pixar trará uma grande reviravolta e uma protagonista inesperada.

“O foco agora é totalmente na Jesse, o que é muito interessante. Ela enfrenta problemas sérios e precisa da ajuda dos amigos. Como todos estão espalhados, ela terá que reunir todo o grupo”, contou Allen.

Segundo o dublador, o quinto filme funcionará como um reboot completo, marcando uma nova fase na franquia. Apesar da renovação, ele garantiu que a produção manterá a essência emocional e o humor característicos da saga.

A fala de Allen reforça a possibilidade de que Woody realmente tenha se despedido de vez da liderança, dando espaço à vaqueira como o novo coração da narrativa.



Allen também antecipou uma sequência cômica que promete arrancar gargalhadas. “Há um acidente de avião, parecido com o de Náufrago, com Tom Hanks. Um avião da FedEx cai em uma ilha, carregando 100 caixas do Buzz, e todos ficam perdidos. É simplesmente hilário”, disse.

O ator afirmou que espera que a cena seja mantida na versão final do longa. A combinação entre humor e aventura, marca registrada da Pixar, deve render um dos momentos mais comentados do filme.

Além da mudança de protagonista, Toy Story 5 trará um tema atual: o impacto da tecnologia no brincar das crianças, explorando como os brinquedos tradicionais enfrentam a concorrência dos dispositivos eletrônicos. A vilã da vez será LilyPad, um tablet com inteligência artificial que tenta controlar a atenção de Bonnie, a dona dos brinquedos.

O lançamento de Toy Story 5 está previsto para 18 de junho de 2026.