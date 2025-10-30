20 filmes e séries de terror que vão te deixar sem ar neste Halloween

A seleção inclui diversos filmes e séries de terror para quem deseja aproveitar o Halloween da melhor forma - Foto: Divulgação

O Halloween é uma das épocas mais esperadas pelos fãs de filmes de terror. A data é perfeita para acender uma luz baixa, pegar uma pipoca e mergulhar em histórias sombrias.

Mais do que sustos, a data desperta uma vontade coletiva de revisitar monstros, demônios e casas amaldiçoadas que habitam o imaginário popular. Mas, em vez de se prender aos clássicos de sempre, por que não explorar novos terrores, visuais impactantes e narrativas que desafiam o previsível?

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Neste ano, o gênero continua em alta no streaming, com produções que mesclam horror psicológico, sobrenatural e até críticas sociais que perturbam tanto quanto assustam. De séries curtas e intensas a filmes que já nasceram fazendo sucesso, as plataformas estão repletas de obras que prometem surpreender.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista incrível com 20 filmes e séries de terror, nove séries e onze filmes, disponíveis na Netflix, Prime Video, HBO Max e Disney+, priorizando títulos modernos e fora do óbvio para quem quer descobrir novas experiências aterrorizantes neste Halloween.

Confira as melhores séries de terror para assistir hoje no streaming!

IT: Bem-vindos a Derry

IT: Bem-vindos a Derry está disponível no HBO Max | Foto: Divulgação

Série mergulha nos acontecimentos que antecedem a icônica história criada por Stephen King. Ambientada na década de 1960, a série retorna à sombria cidade de Derry, onde o temido palhaço Pennywise segue espalhando pavor entre os moradores.



Ao longo da narrativa, somos conduzidos à origem dessa entidade maligna, cuja chegada à Terra envolve mistério e horror. Alimentando-se do medo e capaz de assumir a forma dos piores pesadelos infantis, Pennywise transforma a cidade em um cenário de terror crescente que ameaça devorar todos que cruzam seu caminho.

Disponível em: HBO Max

A Missa da Meia-Noite

A Missa da Meia-Noite está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

Na trama, Riley Flynn (Zach Gilford) retorna à sua cidade natal, na isolada ilha de Crockett, após anos afastado. Carregando um passado sombrio do qual tenta escapar, ele se vê atormentado por lembranças que insistem em ressurgir. A tranquilidade da comunidade costeira é abalada com a chegada do carismático e enigmático padre Paul (Hamish Linklater).



A partir de então, eventos milagrosos e presságios sombrios começam a ocorrer, dividindo os moradores entre a fé e o medo. Quando os caminhos de Riley e do novo sacerdote se cruzam, segredos perturbadores vêm à tona e a tensão na ilha atinge níveis cada vez mais inquietantes.

Disponível em: Netflix

Entrevista com o Vampiro

Entrevista com o Vampiro está disponível no Prime Video | Foto: Divulgação

Baseada na clássica obra de Anne Rice, a série acompanha Louis (Jacob Anderson), um vampiro centenário que decide revelar sua história a um repórter. Transformado em uma criatura imortal por Lestat (Sam Reid), Louis é condenado a uma eternidade marcada pela sede insaciável de sangue humano.

Em constante conflito com sua nova natureza, ele tenta preservar sua humanidade alimentando-se apenas de animais. No entanto, a influência de Lestat o conduz a ultrapassar seus próprios limites, e, aos poucos, Louis começa a perder o que resta de sua essência humana.

Disponível em: Prime Video

American Horror Story

American Horror Story está disponível no Disney+ | Foto: Divulgação

Um verdadeiro clássico do terror antológico na televisão, American Horror Story se reinventa a cada temporada ao explorar diferentes formas de medo. Inspirando-se em elementos consagrados do gênero, como casas assombradas, possessões demoníacas e assassinos implacáveis, a série surpreende o público com tramas intensas e cenas de violência perturbadora.



A cada nova fase, apresenta um enredo inédito, com protagonistas marcantes e vilões sádicos que protagonizam atos tão cruéis quanto inesquecíveis.

Disponível em: Disney+

Chucky

Chucky está disponível no Disney+ | Foto: Divulgação

Chucky acompanha Jake Wheeler (Zachary Arthur), um adolescente solitário que enfrenta o bullying na escola e a convivência com um pai abusivo. Sua vida muda drasticamente ao encontrar um antigo boneco Chucky (voz de Brad Dourif) em um bazar de quintal, sem imaginar o horror que estava prestes a despertar.



Pouco depois, uma sequência de assassinatos brutais abala a pacata cidade de Hackensack, revelando segredos sombrios e provocando o caos entre os moradores. À medida que o terror se espalha, Jake e Chucky desenvolvem uma relação perversa, e o boneco enxerga no garoto o sucessor ideal para perpetuar sua macabra herança de sangue.

Disponível em: Disney+

O Mundo Sombrio de Sabrina

O Mundo Sombrio de Sabrina está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

Às vésperas de completar dezesseis anos, Sabrina Spellman (Kiernan Shipka) se vê diante de uma escolha que definirá seu destino: seguir o caminho das bruxas ou permanecer no mundo dos mortais.



Dividida entre dois universos e duas naturezas, ela precisa enfrentar forças sombrias que ameaçam sua família, seus amigos e tudo o que mais ama, enquanto descobre o verdadeiro poder — e o preço — da magia.

Disponível em: Netflix

Slasher

Slasher está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

Slasher é uma série antológica de terror em que cada temporada apresenta uma nova história, com personagens e assassinos diferentes. A trama de cada capítulo gira em torno de um mistério central, marcado por crimes brutais, segredos sombrios e um assassino mascarado que persegue um grupo de vítimas.



Na primeira temporada, a história acompanha Sarah Bennet, que retorna à sua cidade natal anos após o assassinato brutal de seus pais, ocorrido quando ela ainda era um bebê. Ao se mudar para a antiga casa da família, Sarah se vê novamente cercada por medo e violência, quando uma nova série de homicídios começa a acontecer. O autor dos crimes é um assassino mascarado conhecido como “O Carrasco”, que passa a matar pessoas baseando-se em seus pecados capitais.

Disponível em: Netflix

A Maldição da Mansão Bly

A Maldição da Mansão Bly está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

Em A Maldição da Mansão Bly, ambientada na Inglaterra de 1987, a jovem Dani Clayton (Victoria Pedretti) é contratada por Henry Wingrave (Henry Thomas) para ser a governanta de seus sobrinhos órfãos em uma imponente e antiga mansão.



No entanto, o trabalho dos sonhos logo se transforma em um pesadelo quando as crianças, Flora (Amelie Bea Smith) e Miles (Benjamin Evan Ainsworth), passam a agir de maneira inquietante. A história mistura romance gótico e horror psicológico em uma narrativa sombria sobre perda, culpa e fantasmas.

Disponível em: Netflix

Alien: Earth

Alien: Earth está disponível no Disney+ | Foto: Divulgação

Em Alien: Earth, uma misteriosa nave espacial cai na Terra, desencadeando uma descoberta sombria que coloca um grupo de soldados táticos e a jovem Wendy (Sydney Chandler) diante de uma ameaça alienígena devastadora. Durante a busca por sobreviventes entre os destroços, a equipe se depara com criaturas predatórias e aterrorizantes, formas de vida mais letais do que qualquer coisa que já imaginaram enfrentar.



Situada três anos antes dos eventos do clássico Alien: O Oitavo Passageiro (1979), a série oferece uma nova perspectiva do icônico universo da franquia, mesclando terror e ficção científica em doses intensas. Conforme o perigo cresce, os personagens são levados ao limite da resistência humana, forçados a lutar não apenas pela sobrevivência, mas também pelo controle de um segredo capaz de alterar o futuro do planeta.

Disponível em: Disney+

Confira os melhores filmes de terror para assistir agora no streaming!

A Primeira Profecia

A Primeira Profecia está disponível no Disney+ | Foto: Divulgação

A Primeira Profecia funciona como prelúdio do clássico A Profecia (1976) e revisita as origens do mal que deu início à icônica história de terror. A trama acompanha Margaret (Nell Tiger Free), uma jovem americana enviada a Roma para servir à Igreja. No convento, ela cria laços com Carlita, uma garota reservada e solitária, também residente do local.



Ao tentar entender o passado misterioso da nova amiga, Margaret é advertida pelas freiras para manter distância. Ignorando os avisos, ela acaba mergulhando em uma sequência de eventos sombrios que colocam sua fé em dúvida.

Com o auxílio de um padre exonerado, Margaret descobre uma conspiração aterrorizante mantida em segredo pela Igreja por décadas, uma trama que busca encobrir o renascimento do mal encarnado: o anticristo. O elenco do filme conta ainda com a participação da atriz brasileira Sônia Braga.

Disponível em: Disney+

A Hora do Mal

A Hora do Mal está disponível no HBO Max | Foto: Divulgação

A Hora do Mal acompanha o misterioso desaparecimento de 17 crianças de uma mesma turma, liderada pela professora Gandy (Julia Garner). Numa noite qualquer, exatamente às 2h17 da madrugada, todos os alunos acordam, saem de casa por conta própria e desaparecem — exceto Alex Lilly.



Sem sinais de arrombamento, violência ou sequestro, o caso abala a cidade inteira, que exige respostas para o que ocorreu naquela noite. A série mistura mistério e suspense, explorando o inexplicável e o impacto do desaparecimento na vida das famílias e da comunidade.

Disponível em: HBO Max

A Substância

A Substância está disponível no HBO Max | Foto: Divulgação

Elisabeth Sparkle (Demi Moore) é uma celebridade em declínio que enfrenta uma reviravolta inesperada ao ser demitida de seu programa de fitness na televisão. Em busca de um recomeço, ela recorre a uma droga clandestina que promete replicar suas células, criando temporariamente uma versão mais jovem e aprimorada de si mesma.

A partir daí, Elisabeth precisa lidar com a coexistência de suas duas versões (interpretada também por Margaret Qualley), enquanto enfrenta os desafios da fama, da identidade e das consequências de suas escolhas.

Disponível em: HBO Max

A Ligação

A Ligação está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

Ao atender uma ligação misteriosa, uma mulher percebe que está se comunicando com alguém que vive na mesma casa, mas em outro tempo. Inicialmente intrigada, ela logo percebe que as mensagens carregam informações perturbadoras sobre eventos que ainda vão acontecer.



Conforme passado e presente começam a se sobrepor, a tensão aumenta e situações perigosas surgem, transformando a residência em um ambiente cada vez mais ameaçador. Entre suspense e mistério, cada ligação revela segredos que podem ter consequências mortais.

Disponível em: Netflix

Sorria 2

Sorria 2 está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

Em Sorria 2, a maldição do sorriso retorna em uma história inédita. A estrela pop Skye Riley (Naomi Scott) leva uma vida de fama, dinheiro e reconhecimento, prestes a iniciar uma turnê mundial. No entanto, tudo muda quando ela presencia a morte de um antigo colega de escola, Lewis Fregoli (Lukas Gage).

A partir desse momento, Riley passa a ser perseguida por um sorriso sombrio, que percebe em fãs, colegas de trabalho e até em estranhos na rua. O filme acompanha suas tentativas de escapar dessa força maligna, enfrentar o terror que a assola e retomar o controle de sua vida, em meio a tensão e medo constantes.

Disponível em: Netflix

Casamento Sangrento

Casamento Sangrento está disponível no Disney+ | Foto: Divulgação

Em Casamento Sangrento, um dia de celebração se transforma em uma noite de terror. Grace (Samara Weaving) está prestes a se casar com o rico Alex (Mark O'Brien) e celebrar o matrimônio na luxuosa mansão da família Los Domas, conhecidos por construir sua fortuna com jogos de tabuleiro e cartas.

O que parecia ser um momento de felicidade logo se torna uma prova mortal: para ser aceita no excêntrico clã milionário, Grace precisa participar de uma iniciação macabra, um jogo de esconde-esconde no qual a família a caça com armas e intenções letais. Durante toda a madrugada, ela deve lutar pela própria vida, enfrentando um ritual brutal que testa seus limites e sua determinação para sobreviver.

Disponível em: Disney+

Alien: Romulus

Alien: Romulus está disponível no Disney+ | Foto: Divulgação

Dirigido por Fede Álvarez, Alien: Romulus é um thriller de ficção científica que retorna às origens da icônica franquia Alien, o 8º Passageiro (1979). Situado entre os eventos do filme original e de Aliens, O Resgate (1986), o longa acompanha um grupo de jovens colonizadores espaciais que exploram uma estação espacial abandonada.

No local, eles encontram uma forma de vida aterrorizante, e a missão que parecia uma exploração de rotina se transforma em uma luta desesperada pela sobrevivência, trazendo de volta o suspense e o terror característicos da série.

Disponível em: Disney+

Nosferatu

Nosferatu está disponível no Prime Video | Foto: Divulgação

Situada na Alemanha do século XIX, a história acompanha o enigmático e rico Conde Orlok (Bill Skarsgård), em busca de um novo lar. O vendedor de imóveis Thomas Hutter (Nicholas Hoult) é encarregado de conduzir os negócios do nobre e viaja às montanhas da Transilvânia para finalizar a burocracia da propriedade.

No entanto, Thomas se depara com o mal encarnado. Enquanto todos ao redor o alertam para desistir da viagem, Ellen (Lily-Rose Depp) é atormentada por sonhos sombrios que parecem ligados ao misterioso homem solitário no castelo dos Cárpatos. A conexão entre Ellen e o Conde Orlok desencadeia uma atmosfera de suspense e terror, levantando a pergunta: até onde ela sucumbirá à escuridão?

Disponível em: Prime Video

Não Fale o Mal

Não Fale o Mal está disponível no Prime Video | Foto: Divulgação

A trama acompanha uma família americana que, durante férias na Europa, se aproxima de uma família britânica e aceita o convite para passar um final de semana em sua casa de campo. O cenário, inicialmente idílico, promete tranquilidade e descanso, mas logo se transforma em um pesadelo.

Os anfitriões, Paddy (James McAvoy) e Ciara (Aisling Franciosi), começam a exibir comportamentos estranhos, revelando uma violência perturbadora e traços de maldade sobrenatural. Os visitantes, Ben (Scoot McNairy) e Louise Dalton (Mackenzie Davis), se veem presos em um jogo sinistro, sem conhecer as regras, e precisam lutar para sobreviver enquanto o terror aumenta a cada instante.

Disponível em: Prime Video

Longlegs

Longlegs está disponível no Prime Video | Foto: Divulgação

A narrativa acompanha a agente do FBI, Lee Harker (Maika Monroe), convocada para reabrir um caso arquivado de um serial killer em uma cidade tranquila. Durante a investigação, Lee encontra indícios de práticas ocultas ligadas aos crimes, que a levam por um caminho sinuoso e perigoso.

À medida que desvenda novas pistas, Harker descobre uma conexão pessoal inesperada com o assassino, entrando em uma corrida contra o tempo para impedir novas vítimas. Mas o perigo se intensifica: algo sinistro a observa de perto, ameaçando não apenas a resolução do caso, mas também a própria vida da agente.

Disponível em: Prime Video

Vingança

Vingança está disponível no Prime Video | Foto: Divulgação

Três empresários ricos mantêm um ritual anual: uma caçada luxuosa no deserto, regada a bebidas e segredos. Neste ano, um deles decide levar sua amante (Matilda Lutz), quebrando o acordo silencioso entre o trio. O que começa como um fim de semana de prazer e excessos logo se transforma em um pesadelo sangrento.

Após um grave incidente, a jovem é deixada para morrer, mas sobrevive. Ferida e movida pela fúria, ela inicia uma caçada implacável em busca de vingança, virando o jogo contra os homens que tentaram silenciá-la.