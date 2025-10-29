O que a série Tremembé mostra sobre os crimes que chocaram o Brasil?

Em breve nas platafomas digitais - Foto: Divulgação | Prime Video

A pré-estreia da série Tremembé aconteceu nesta terça-feira, 28, em Salvador. O evento contou com a presença da atriz Marina Ruy Barbosa, que interpreta Suzane von Richthofen na trama, e também assina como produtora associada.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Marina falou sobre a experiência de atuar e, ao mesmo tempo, participar da produção da série.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Dessa vez eu estava realmente num papel de executiva também. Foi muito bom poder contribuir de forma mais ampla para o projeto e, claro, sem ser a ‘biruta intrometida’ que eu brinco que sou, porque adoro dar pitaco”, brincou a atriz.

A produção, que estreia no Prime Video no dia 31 de outubro, retrata o conhecido “presídio dos famosos”. No episódio exibido durante a pré-estreia, o público acompanha a chegada de Suzane ao complexo penitenciário de Tremembé.

Além dela, outros detentos aparecem enfrentando os desdobramentos de seus crimes, a repercussão na mídia e os dilemas de seus passados.

Quem são os criminosos famosos?

Atenção! Spoilers a seguir!

No primeiro episódio, grandes nomes de crimes que marcaram o país se destacam. Entre eles: Suzane von Richthofen, e os irmãos, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos, condenados pelo assassinato dos pais de Suzane; Anna Jatobá e Alexandre Nardoni, condenados pela morte da menina Isabella Nardoni.

Personagens Tremembé | Foto: Divulgação| Prime Video

Além de Elize Matsunaga, condenada por assassinar e esquartejar o marido; Sandrão, ex-companheira de Suzane, condenada pelo sequestro e morte de um vizinho; Roger Abdelmassih, ex-médico condenado por dezenas de estupros de pacientes.

O episódio ainda deixa em aberto o crime cometido por uma das detentas, Poliana, o que aumenta o suspense para os próximos capítulos.

Curiosidades sobre o primeiro episódio

A série chama atenção por diversos detalhes. Um deles é a impressionante semelhança física entre os atores e os criminosos reais. Um exemplo é Lucas Oradovschi, que interpreta Alexandre Nardoni, elogiado pela caracterização.

Além disso, os relacionamentos complexos entre as detentas acrescentam ainda mais tensão à trama, especialmente, a relação entre Elize Matsunaga, Suzane von Richthofen e Sandrão, que promete reviravoltas nos próximos episódios.

O episódio termina em um momento de grande tensão envolvendo Matsunaga e Sandrão, deixando a dúvida: será que Sandrão sobreviverá aos próximos capítulos?