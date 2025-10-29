Menu
CINEINSITE
ESTREIA

O que a série Tremembé mostra sobre os crimes que chocaram o Brasil?

Marina Ruy Barbosa esteve presente na pré-estreia em Salvador

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

29/10/2025 - 18:14 h
Em breve nas platafomas digitais
Em breve nas platafomas digitais -

A pré-estreia da série Tremembé aconteceu nesta terça-feira, 28, em Salvador. O evento contou com a presença da atriz Marina Ruy Barbosa, que interpreta Suzane von Richthofen na trama, e também assina como produtora associada.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Marina falou sobre a experiência de atuar e, ao mesmo tempo, participar da produção da série.

“Dessa vez eu estava realmente num papel de executiva também. Foi muito bom poder contribuir de forma mais ampla para o projeto e, claro, sem ser a ‘biruta intrometida’ que eu brinco que sou, porque adoro dar pitaco”, brincou a atriz.

Leia Também:

Filme de terror proibido por 20 anos fica à disposição no Brasil; veja onde assistir
Estrelando ‘Tremembé’, Marina Ruy Barbosa pede valorização da cultura
Wagner Moura é indicado a prêmio importante pré-Oscar

A produção, que estreia no Prime Video no dia 31 de outubro, retrata o conhecido “presídio dos famosos”. No episódio exibido durante a pré-estreia, o público acompanha a chegada de Suzane ao complexo penitenciário de Tremembé.

Além dela, outros detentos aparecem enfrentando os desdobramentos de seus crimes, a repercussão na mídia e os dilemas de seus passados.

Quem são os criminosos famosos?

Atenção! Spoilers a seguir!

No primeiro episódio, grandes nomes de crimes que marcaram o país se destacam. Entre eles: Suzane von Richthofen, e os irmãos, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos, condenados pelo assassinato dos pais de Suzane; Anna Jatobá e Alexandre Nardoni, condenados pela morte da menina Isabella Nardoni.

Personagens Tremembé
Personagens Tremembé | Foto: Divulgação| Prime Video

Além de Elize Matsunaga, condenada por assassinar e esquartejar o marido; Sandrão, ex-companheira de Suzane, condenada pelo sequestro e morte de um vizinho; Roger Abdelmassih, ex-médico condenado por dezenas de estupros de pacientes.

O episódio ainda deixa em aberto o crime cometido por uma das detentas, Poliana, o que aumenta o suspense para os próximos capítulos.

Curiosidades sobre o primeiro episódio

A série chama atenção por diversos detalhes. Um deles é a impressionante semelhança física entre os atores e os criminosos reais. Um exemplo é Lucas Oradovschi, que interpreta Alexandre Nardoni, elogiado pela caracterização.

Além disso, os relacionamentos complexos entre as detentas acrescentam ainda mais tensão à trama, especialmente, a relação entre Elize Matsunaga, Suzane von Richthofen e Sandrão, que promete reviravoltas nos próximos episódios.

O episódio termina em um momento de grande tensão envolvendo Matsunaga e Sandrão, deixando a dúvida: será que Sandrão sobreviverá aos próximos capítulos?

x