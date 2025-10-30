Menu
CINEMA NACIONAL

Filme divulga cena inédita em homenagem a Paulo Gustavo; veja vídeo

Em homenagem ao humorista, produção divulga sequência inédita com sua irmã Ju Amaral

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

30/10/2025 - 23:37 h
Filme Agentes Muito Especiais foi baseada em ideia original de Paulo Gustavo
Filme Agentes Muito Especiais foi baseada em ideia original de Paulo Gustavo -

No aniversário de Paulo Gustavo, comemorado em 30 de outubro, a Downtown Filmes divulgou uma cena inédita da comédia Agentes Muito Especiais, baseada em ideia original de Paulo Gustavo e Marcus Majella. A produção é estrelada por Majella e Pedroca Monteiro e tem direção de Pedro Antonio.

A sequência mostra os policiais Jeff (Majella) e Johnny (Pedroca Monteiro) em sua próxima missão: infiltrar-se em uma penitenciária para investigar uma quadrilha perigosa. Eles são recebidos com rigor pela agente penitenciária, interpretada por Ju Amaral, irmã de Paulo Gustavo.

Leia Também:

20 filmes e séries de terror que vão te deixar sem ar neste Halloween
Gratuito! Cinema inflável transforma Lauro de Freitas em sala gigante
Sem Woody? Toy Story 5 terá reviravolta chocante e novo protagonista

Ela destacou a importância de participar do projeto: “Foi uma participação afetiva e super importante. Essa história seria contada pelo meu irmão junto com o Marquinhos (Majella). Eu fiquei muito feliz de poder fazer parte a convite do Pedro Antonio. É uma forma muito especial de manter sempre meu irmão dentro de mim”.

O diretor Pedro Antonio acrescentou: “Fiquei muito feliz de dividir um pedaço desse filme com a Juliana que, além de uma amiga querida, é um talento. Quando convidei tinha em mente trazê-la pra dentro desse universo pensado lá atrás pelo Paulo e pelo Marquinhos, como uma forma de unir mais o contexto afetivo e criativo do filme. Foram dias felizes de filmagem! Sem falar que ela é hilária!”

Roteiro e elenco

O filme foi criado a partir de uma ideia original de Paulo Gustavo e Marcus Majella e acompanha a saga dos policiais Jeff e Johnny tentando entrar para a unidade de elite da polícia do Rio de Janeiro.

A produção é assinada pela Migdal Filmes, A Fábrica e Na Paralela Filmes, em coprodução com a Globo Filmes, com investimento do Fundo Setorial do Audiovisual e do Funcine Tim. A distribuição ficará a cargo da Downtown Filmes, e a estreia nos cinemas está marcada para 8 de janeiro de 2026.

Sobre o filme

No longa previsto para estrear em 8 de janeiro de 2026, Jeff e Johnny têm um sonho: ingressar na polícia do Rio de Janeiro. Durante o treinamento, recebem do comandante a missão de se infiltrar numa penitenciária para desmantelar o “Bando da Onça”, que aterroriza a cidade.

Disfarçados de presidiários, eles se juntam aos bandidos e fogem com eles, tentando desvendar o mistério que envolve a líder da quadrilha.

Após muita confusão, policiais e criminosos se encontram num grande evento de moda, onde Jeff e Johnny tentarão provar que podem ser respeitados agentes da lei.

Veja a cena:

x