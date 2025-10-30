Filme divulga cena inédita em homenagem a Paulo Gustavo; veja vídeo

Filme Agentes Muito Especiais foi baseada em ideia original de Paulo Gustavo - Foto: Divulgação

No aniversário de Paulo Gustavo, comemorado em 30 de outubro, a Downtown Filmes divulgou uma cena inédita da comédia Agentes Muito Especiais, baseada em ideia original de Paulo Gustavo e Marcus Majella. A produção é estrelada por Majella e Pedroca Monteiro e tem direção de Pedro Antonio.

A sequência mostra os policiais Jeff (Majella) e Johnny (Pedroca Monteiro) em sua próxima missão: infiltrar-se em uma penitenciária para investigar uma quadrilha perigosa. Eles são recebidos com rigor pela agente penitenciária, interpretada por Ju Amaral, irmã de Paulo Gustavo.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ela destacou a importância de participar do projeto: “Foi uma participação afetiva e super importante. Essa história seria contada pelo meu irmão junto com o Marquinhos (Majella). Eu fiquei muito feliz de poder fazer parte a convite do Pedro Antonio. É uma forma muito especial de manter sempre meu irmão dentro de mim”.



O diretor Pedro Antonio acrescentou: “Fiquei muito feliz de dividir um pedaço desse filme com a Juliana que, além de uma amiga querida, é um talento. Quando convidei tinha em mente trazê-la pra dentro desse universo pensado lá atrás pelo Paulo e pelo Marquinhos, como uma forma de unir mais o contexto afetivo e criativo do filme. Foram dias felizes de filmagem! Sem falar que ela é hilária!”

Roteiro e elenco

O filme foi criado a partir de uma ideia original de Paulo Gustavo e Marcus Majella e acompanha a saga dos policiais Jeff e Johnny tentando entrar para a unidade de elite da polícia do Rio de Janeiro.

A produção é assinada pela Migdal Filmes, A Fábrica e Na Paralela Filmes, em coprodução com a Globo Filmes, com investimento do Fundo Setorial do Audiovisual e do Funcine Tim. A distribuição ficará a cargo da Downtown Filmes, e a estreia nos cinemas está marcada para 8 de janeiro de 2026.

Sobre o filme

No longa previsto para estrear em 8 de janeiro de 2026, Jeff e Johnny têm um sonho: ingressar na polícia do Rio de Janeiro. Durante o treinamento, recebem do comandante a missão de se infiltrar numa penitenciária para desmantelar o “Bando da Onça”, que aterroriza a cidade.

Disfarçados de presidiários, eles se juntam aos bandidos e fogem com eles, tentando desvendar o mistério que envolve a líder da quadrilha.

Após muita confusão, policiais e criminosos se encontram num grande evento de moda, onde Jeff e Johnny tentarão provar que podem ser respeitados agentes da lei.

Veja a cena: