CINEINSITE
ESTREIA

Série mais esperada do ano chega em 2 dias com astro de O Senhor dos Anéis

Nova série de Robin Hood promete misturar história real e drama épico

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

31/10/2025 - 12:53 h
Um dos grandes atrativos da série é a presença de Sean Bean, o eterno Boromir
Um dos grandes atrativos da série é a presença de Sean Bean, o eterno Boromir

“King & Conqueror” (no inglês) chega com uma proposta ousada: revisitar um dos períodos mais turbulentos da história inglesa, o ataque de Guilherme I da Normandia ao trono inglês, que transformou para sempre o mundo anglo-saxão. E, cerca de um século depois desses eventos, nasceu uma das lendas mais populares da cultura ocidental: Robin Hood, o fora da lei que roubava dos ricos para dar aos pobres, figura que já estrelou mais de 60 adaptações para o cinema e a televisão.

Agora, uma nova versão do mito está prestes a estrear. A série “Robin Hood”, produzida pela Lionsgate Television e exibida pelo MGM+ (nos Estados Unidos), promete trazer uma leitura moderna e emocional da história, com foco na relação entre Robin e Marian e na luta por justiça em um mundo dividido.

A produção é assinada por John Glenn (The Lazarus Project) e Jonathan English, e tem Jack Patten como o lendário arqueiro.

| Foto: Divulgação

Um dos grandes atrativos da série é a presença de Sean Bean, o eterno Boromir de O Senhor dos Anéis, e Ned Stark, de Game of Thrones, interpretando o principal antagonista. Mas, desta vez, o ator dá vida a um personagem mais complexo: um pai amoroso e estrategista político que busca preservar a lei enquanto enfrenta as intrigas da corte.

Segundo a sinopse oficial, a nova adaptação combina autenticidade histórica, profundidade psicológica e romance épico, mostrando Robin e Marian lutando lado a lado contra a corrupção real após a invasão normanda. Robin lidera um grupo de rebeldes na floresta, enquanto Marian se infiltra na corte para combater o poder por dentro.

A primeira temporada de “Robin Hood” estreia em 2 de novembro no MGM+, com 10 episódios previstos, e o final programado para 28 de dezembro.

