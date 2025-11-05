Menu
Na dúvida sobre a gasolina ideal? Saiba a melhor opção para o carro

Busca pelo combustível passa por custo-benefício e praticidade

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

05/11/2025 - 10:52 h
Custo benefício da melhor gasolina pesa na escolha de quem precisa abastecer
Custo benefício da melhor gasolina pesa na escolha de quem precisa abastecer -

A pergunta de milhões que é feita pela maioria que possui veículo e tem dúvida sobre a melhor gasolina para abastecimento: comum, aditivada ou premium? A melhor opção, geralmente é a que atende à necessidade do motor e que traz melhor custo-benefício para a vida útil do carro.

Gasolina aditivada: melhor custo-benefício

Para a maioria dos carros flex, a aditivada é considerada a escolha mais inteligente para o dia a dia, mesmo que o motorista não perceba uma diferença imediata no desempenho.

Os aditivos (detergentes e dispersantes) mantêm os bicos injetores, válvulas e a câmara de combustão limpos, evitando depósitos de carbono.

Um motor limpo trabalha no ponto de eficiência ideal, o que, com o tempo, ajuda a manter o consumo estável e a reduzir gastos com manutenções de limpeza no sistema de injeção. É mito dizer que a aditivada aumenta a potência ou melhora a octanagem (que é a mesma da comum), já que apenas preserva o desempenho original do carro.

Gasolina premium: performance e obrigação

A Premium só deve ser usada se o manual do veículo pedir. Ela é a única que oferece maior octanagem (acima de 91 IAD, diferente dos 87 IAD da comum/aditivada).

Se o carro exige a premium, abastecer com a comum ou aditivada pode causar a chamada "batida de pino" (detonação prematura), resultando em perda de desempenho e, em casos extremos, danos graves ao motor. Nesse caso, o uso é obrigatório.

Se o carro não exige a premium, o proprietário vai estar gastando mais por litro, já que costuma ser mais cara, sem obter ganho perceptível ou benefício significativo, pois o motor não estaria calibrado para aproveitar a octanagem extra.

Gasolina comum: opção mais econômica

A gasolina comum tem a menor octanagem e não possui o pacote de aditivos de limpeza. Se usada de forma contínua, pode permitir o acúmulo gradual de resíduos, o que pode levar a um aumento no consumo de combustível e a uma redução de desempenho a médio e longo prazo, exigindo limpezas de injetores mais frequentes.

Se for optar pela comum, considere adicionar um aditivo de frasco de qualidade, recomendado pela montadora específica do carro, periodicamente para compensar a falta de agentes de limpeza.

Escolha ideal por tipo de motor

Gasolina comum

Preço mais baixo e recomendada para carros mais antigos ou carros que rodam muito e precisam do menor preço por litro, porém exige atenção periódica aos injetores.

Gasolina aditivada

Manutenção da limpeza do motor. A melhor escolha de rotina para a maioria dos carros modernos (comuns, flex, e injetados), pois previne o acúmulo de sujeira e a perda de desempenho a longo prazo.

Gasolina premium

Maior octanagem (resistência à detonação). Obrigatória para carros esportivos, de luxo ou com motores de alta taxa de compressão (muitos modelos turbo de fábrica), de acordo como especificado no manual.

