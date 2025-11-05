Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DE SAÍDA

Fim da linha? Real Madrid planeja vender Vinicius Júnior em 2026

Conflitos nos bastidores e episódio no El Clássico foram determinantes para decisão

Redação

Por Redação

05/11/2025 - 10:40 h
Após desentendimentos com Xabi Alonso e polêmica no El Clássico, Vinicius Jr. pode deixar o Real Madrid ao final da temporada. Confira os detalhes da tensão nos bastidores.
Após desentendimentos com Xabi Alonso e polêmica no El Clássico, Vinicius Jr. pode deixar o Real Madrid ao final da temporada. Confira os detalhes da tensão nos bastidores. -

O Real Madrid pretende se desfazer de Vinicius Junior ao final desta temporada. Ao menos é o que informou o Bild, da Alemanha, nesta quarta-feira, 4. Segundo o jornal, a decisão de colocar o camisa 7 à venda foi motivada por uma série de desentendimentos entre o atacante brasileiro e o técnico Xabi Alonso.

A gota d'água teria sido o polêmico episódio no último “El Clássico”, no final de outubro, quando Vini Jr. tornou-se destaque ao esbravejar contra a decisão do treinador de substituí-lo durante a prorrogação da partida. De acordo com o Bild, o gesto não foi bem recebido pela diretoria do Real Madrid.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Imagem ilustrativa da imagem Fim da linha? Real Madrid planeja vender Vinicius Júnior em 2026
| Foto: PAUL ELLIS / AFP


O clube exigiu uma retratação pública e um pedido formal de desculpas de Vinicius a Xabi Alonso e aos companheiros de elenco.

Leia Também:

Entenda como o Bahia pode ajudar o Vitória no Z-4 nas próximas rodadas
500 jogos: Bahia x Atlético-MG marca trajetória de Rogério Ceni
Técnico do Bahia desabafa após eliminação: “Esperava mais”

No entanto, o pedido de desculpas do jogador acabou ofuscado pela repercussão de uma matéria publicada pelo The Athletic no mesmo dia, que relatava o descontentamento de alguns atletas com o estilo disciplinador do treinador espanhol.

A reportagem, que cita uma fonte anônima próxima ao elenco, foi associada internamente ao círculo de Vinicius — o que teria acirrado ainda mais a tensão nos bastidores. Ainda segundo a fonte, a opinião do entorno do brasileiro é de que o treinador “acha que é Pep Guardiola, mas até agora é só o Xabi”.

Ainda de acordo com o Bild, o presidente Florentino Pérez, conhecido por proteger as grandes estrelas do clube, decidiu que o atacante "passou dos limites" após uma série de comportamentos considerados problemáticos. Segundo o periódico, o mandatário quer reforçar o princípio de que "ninguém é maior do que o Real Madrid".

O episódio mais recente que evidenciou o desgaste ocorreu logo após o clássico contra o Barcelona. Na goleada por 4 a 0 sobre o Valencia, Vini Jr. tomou a bola para cobrar um pênalti destinado a Kylian Mbappé, desperdiçando a cobrança. O gesto gerou incômodo em Xabi Alonso, que optou por substituir o brasileiro novamente.

Apesar da decisão de negociá-lo no próximo verão europeu, o Real Madrid ainda tenta renovar o contrato de Vinicius Jr., que vai até 2027. A estratégia, conforme o Bild, é evitar que novas controvérsias afetem o valor de mercado do atacante, atualmente estimado em 150 milhões de euros (cerca de R$ 930 milhões).

Enquanto os dirigentes planejam a possível saída do camisa 7 nos bastidores, a orientação é que Xabi Alonso mantenha a postura de serenidade em público, evitando acirrar ainda mais a situação com o elenco e a imprensa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

real madrid Vinicius Jr Xabi Alonso

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Após desentendimentos com Xabi Alonso e polêmica no El Clássico, Vinicius Jr. pode deixar o Real Madrid ao final da temporada. Confira os detalhes da tensão nos bastidores.
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Após desentendimentos com Xabi Alonso e polêmica no El Clássico, Vinicius Jr. pode deixar o Real Madrid ao final da temporada. Confira os detalhes da tensão nos bastidores.
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Após desentendimentos com Xabi Alonso e polêmica no El Clássico, Vinicius Jr. pode deixar o Real Madrid ao final da temporada. Confira os detalhes da tensão nos bastidores.
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Após desentendimentos com Xabi Alonso e polêmica no El Clássico, Vinicius Jr. pode deixar o Real Madrid ao final da temporada. Confira os detalhes da tensão nos bastidores.
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

x