Fim da linha? Real Madrid planeja vender Vinicius Júnior em 2026

Após desentendimentos com Xabi Alonso e polêmica no El Clássico, Vinicius Jr. pode deixar o Real Madrid ao final da temporada. Confira os detalhes da tensão nos bastidores. - Foto: PAUL ELLIS / AFP

O Real Madrid pretende se desfazer de Vinicius Junior ao final desta temporada. Ao menos é o que informou o Bild, da Alemanha, nesta quarta-feira, 4. Segundo o jornal, a decisão de colocar o camisa 7 à venda foi motivada por uma série de desentendimentos entre o atacante brasileiro e o técnico Xabi Alonso.

A gota d'água teria sido o polêmico episódio no último “El Clássico”, no final de outubro, quando Vini Jr. tornou-se destaque ao esbravejar contra a decisão do treinador de substituí-lo durante a prorrogação da partida. De acordo com o Bild, o gesto não foi bem recebido pela diretoria do Real Madrid.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

| Foto: PAUL ELLIS / AFP



O clube exigiu uma retratação pública e um pedido formal de desculpas de Vinicius a Xabi Alonso e aos companheiros de elenco.

No entanto, o pedido de desculpas do jogador acabou ofuscado pela repercussão de uma matéria publicada pelo The Athletic no mesmo dia, que relatava o descontentamento de alguns atletas com o estilo disciplinador do treinador espanhol.

A reportagem, que cita uma fonte anônima próxima ao elenco, foi associada internamente ao círculo de Vinicius — o que teria acirrado ainda mais a tensão nos bastidores. Ainda segundo a fonte, a opinião do entorno do brasileiro é de que o treinador “acha que é Pep Guardiola, mas até agora é só o Xabi”.

Ainda de acordo com o Bild, o presidente Florentino Pérez, conhecido por proteger as grandes estrelas do clube, decidiu que o atacante "passou dos limites" após uma série de comportamentos considerados problemáticos. Segundo o periódico, o mandatário quer reforçar o princípio de que "ninguém é maior do que o Real Madrid".

O episódio mais recente que evidenciou o desgaste ocorreu logo após o clássico contra o Barcelona. Na goleada por 4 a 0 sobre o Valencia, Vini Jr. tomou a bola para cobrar um pênalti destinado a Kylian Mbappé, desperdiçando a cobrança. O gesto gerou incômodo em Xabi Alonso, que optou por substituir o brasileiro novamente.

Apesar da decisão de negociá-lo no próximo verão europeu, o Real Madrid ainda tenta renovar o contrato de Vinicius Jr., que vai até 2027. A estratégia, conforme o Bild, é evitar que novas controvérsias afetem o valor de mercado do atacante, atualmente estimado em 150 milhões de euros (cerca de R$ 930 milhões).

Enquanto os dirigentes planejam a possível saída do camisa 7 nos bastidores, a orientação é que Xabi Alonso mantenha a postura de serenidade em público, evitando acirrar ainda mais a situação com o elenco e a imprensa.