ESPORTES
“PEÇO DESCULPAS À TORCIDA”

Vinicius Júnior publica pedido de desculpas público: "A paixão me domina"

Atacante do Real Madrid lamentou atitude ao ser substituído por Xabi Alonso e garantiu amor ao clube

Redação

Por Redação

29/10/2025 - 10:45 h | Atualizada em 29/10/2025 - 11:41
Vinícius Júnior se desculpou publicamente após se irritar ao ser substituído no clássico entre Real Madrid e Barcelona. O atacante afirmou ter conversado com o elenco e reafirmou seu amor e dedicação ao clube madrilenho.
Vini Jr. utilizou as redes sociais para se desculpar com os torcedores do Real Madrid após a polêmica reação no clássico contra o Barcelona, no último domingo, 26. O atacante reconheceu o erro cometido ao ser substituído e afirmou que já conversou com os companheiros de elenco durante o treino desta quarta-feira, 29 — mas não mencionou o técnico Xabi Alonso.

"Hoje quero pedir desculpas a todos os torcedores do Real Madrid pela minha reação quando fui substituído no Clásico", publicou o brasileiro.

Veja a publicação:

A substituição que gerou o episódio ocorreu aos 27 minutos do segundo tempo, quando Vini foi chamado por Xabi Alonso para dar lugar a Rodrygo. Irritado com a decisão, o camisa 7 reagiu de forma exaltada, proferindo palavrões e questionando o treinador com um “Eu? Eu?”. Em seguida, o jogador se dirigiu aos vestiários, mas retornou minutos depois para acompanhar o restante da partida no banco de reservas.

No comunicado publicado nas redes sociais, o atacante reforçou que já havia pedido desculpas pessoalmente aos colegas de equipe, além de se dirigir ao clube e ao presidente: "Como já fiz pessoalmente durante o treino de hoje, quero também pedir desculpas novamente aos meus colegas de equipe, ao clube e ao presidente".

Mesmo em boa atuação diante do maior rival, Vini acabou sendo o escolhido por Xabi Alonso para deixar o gramado na segunda parada para substituições do Real Madrid. A relação entre o técnico e o jogador, no entanto, já havia sido alvo de questionamentos anteriormente, especialmente após o brasileiro ter começado no banco na estreia do Real na Champions League, diante do Olympique de Marselha. Na ocasião, o treinador chegou a declarar que o atleta “não deveria se sentir ofendido” por não ser titular.

Em sua mensagem, o camisa 7 destacou que sua reação foi fruto da intensidade e do desejo de vencer que o acompanha desde que chegou ao clube merengue:

"Às vezes, a paixão me domina; sempre quero vencer e ajudar minha equipe. Meu espírito competitivo vem do amor que sinto por este clube e por tudo o que ele representa. Prometo continuar lutando a cada segundo pelo bem do Real Madrid, como tenho feito desde o primeiro dia", escreveu.

Na atual temporada, Vini Jr. soma 13 partidas pelo Real Madrid, sendo titular em 10 delas. O atacante balançou as redes cinco vezes e distribuiu quatro assistências até o momento.

Barcelona laliga real madrid vini jr Xabi Alonso

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

Garis são flagrados utilizando bandeira do Vitória para catar lixo

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

