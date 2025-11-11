Ex-gerente dos Correios é condenado por forjar assaltos e desviar R$

Com multa, homem vai ter de pagar R$ 970,4 mil - Foto: Reprodução Agência Brasil

Um ex-gerente dos Correios em Sambaíba, no sul do Maranhão, forjou três assaltos na agência onde trabalhava e desviou R$ 485 mil, entre os anos de 2014 e 2015. Para encobrir o esquema e não ser descoberto, ele alegou que houve falhas nas câmeras e alarmes de segurança, segundo revelou as investigações do Ministério Público Federal (MPF).

O primeiro episódio teria ocorrido em fevereiro de 2014, quando ele afirmou ter sido rendido por dois homens durante o almoço e obrigado a abrir o cofre, levando R$ 161,6 mil. Em janeiro de 2015, em um segundo 'assalto', onde foram desviados R$ 140,1 mil, o homem informou que a família havia sido feita refém, o que não foi confirmando pelos parentes.

Já o último golpe aconteceu no final de 2015, em dezembro, durante a noite. Na ocasião, ele também afirmou ter tido falhas nas câmeras e no sistema de segurança. Durante as investigações, a Justiça constatou que ele deu versões contraditórias à Polícia Federal e à Polícia Civil, criando álibis para encobrir a apropriação do dinheiro público. As informações são do G1.

O ex-gerente já havia sido demitido por justa causa e agora foi condenado por improbidade administrativa, sendo obrigado a devolver os R$ 485,2 mil e pagar multa de mesmo valor, totalizando R$ 970,4 mil. Em outro processo, ele também foi condenado por peculato, com pena convertida em multa, serviços comunitários e devolução do montante desviado.