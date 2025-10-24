Vida de luxo: casal é preso por desviar R$ 27 milhões de empresa

Policiais apreenderam celulares, perfumes, bolsas e um carro de luxo - Foto: Polícia Civil/Reprodução

Um homem de 39 anos e a esposa, de 44, foram presos pela Polícia Civil durante uma operação que investiga a apropriação indébita de R$ 27 milhões de uma empresa em Carmo do Paranaíba.

Segundo a investigação, o casal ostentava uma vida de luxo com o dinheiro desviado da companhia, onde o homem trabalhava como assistente financeiro. A polícia não divulgou os nomes dos investigados.

A mulher foi detida na quarta-feira, 22, enquanto o marido foi preso em 16 de outubro. Na residência da investigada, os policiais apreenderam celulares, roupas, calçados, perfumes, bolsas, diversos bens de valor e um carro de luxo.

A apuração começou depois que o dono da empresa denunciou os desvios. Segundo a Polícia Civil, as irregularidades aconteciam há cerca de três anos.

A suspeita é que o ex-funcionário, responsável pela organização dos pagamentos da empresa, aproveitava o cargo de confiança para se apropriar de parte do dinheiro.

Com os valores desviados, ele e a esposa levavam uma vida ostentosa, incluindo veículos de luxo, imóveis de alto padrão e viagens internacionais.

Conforme a investigação, a operação, batizada de 'Miragem', tem como objetivo restabelecer a transparência patrimonial e desmascarar a falsa aparência de prosperidade construída pelo casal. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional.