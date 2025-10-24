Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Vida de luxo: casal é preso por desviar R$ 27 milhões de empresa

Homem trabalhava no local como assistente financeiro

Redação

Por Redação

24/10/2025 - 9:56 h
Policiais apreenderam celulares, perfumes, bolsas e um carro de luxo
Policiais apreenderam celulares, perfumes, bolsas e um carro de luxo -

Um homem de 39 anos e a esposa, de 44, foram presos pela Polícia Civil durante uma operação que investiga a apropriação indébita de R$ 27 milhões de uma empresa em Carmo do Paranaíba.

Segundo a investigação, o casal ostentava uma vida de luxo com o dinheiro desviado da companhia, onde o homem trabalhava como assistente financeiro. A polícia não divulgou os nomes dos investigados.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A mulher foi detida na quarta-feira, 22, enquanto o marido foi preso em 16 de outubro. Na residência da investigada, os policiais apreenderam celulares, roupas, calçados, perfumes, bolsas, diversos bens de valor e um carro de luxo.

A apuração começou depois que o dono da empresa denunciou os desvios. Segundo a Polícia Civil, as irregularidades aconteciam há cerca de três anos.

Leia Também:

Mãe é acusada de matar filha de 2 meses para se vingar do marido
PM apreende mais de 1000 litros de combustível adulterado em Itabuna
Operação mira grupo envolvido em furto e abate de gado na Bahia

A suspeita é que o ex-funcionário, responsável pela organização dos pagamentos da empresa, aproveitava o cargo de confiança para se apropriar de parte do dinheiro.

Com os valores desviados, ele e a esposa levavam uma vida ostentosa, incluindo veículos de luxo, imóveis de alto padrão e viagens internacionais.

Conforme a investigação, a operação, batizada de 'Miragem', tem como objetivo restabelecer a transparência patrimonial e desmascarar a falsa aparência de prosperidade construída pelo casal. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

casal desvio luxo Polícia Civil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Policiais apreenderam celulares, perfumes, bolsas e um carro de luxo
Play

Japinha do CV fingiu ter sido morta em operação anterior

Policiais apreenderam celulares, perfumes, bolsas e um carro de luxo
Play

Vídeo: trio de assaltantes morre em confronto após roubar ônibus

Policiais apreenderam celulares, perfumes, bolsas e um carro de luxo
Play

Operação contra vereadores na Bahia bloqueou R$ 17 milhões de facção

Policiais apreenderam celulares, perfumes, bolsas e um carro de luxo
Play

Vereador é preso em operação contra tráfico e homicídios na Bahia

x