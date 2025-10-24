PM apreende mais de 1000 litros de combustível adulterado em Itabuna

Combustível foi encontrado por agentes do 15º Batalhão da PM - Foto: Divulgação | PM

A Polícia Militar encontrou na quinta-feira, 23, na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, mais de mil litros de combustível adulterado.

De acordo com a PM, o combustível foi encontrado após denúncias de armazenamento irregular em um galpão que era protegido por um cachorro. Ao chegarem no local agentes do 15° Batalhão de Polícia Militar encontraram diversos galões com os combustíveis, entre eles gasolina e etanol.

Todo o material apreendido foi encaminhado e apresentado à Delegacia Territorial (DT) de Itabuna.