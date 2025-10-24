Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

PM apreende mais de 1000 litros de combustível adulterado em Itabuna

Gasolina e etanol estavam em galões protegido por um cachorro

Redação

Por Redação

24/10/2025 - 9:05 h
Combustível foi encontrado por agentes do 15º Batalhão da PM
Combustível foi encontrado por agentes do 15º Batalhão da PM -

A Polícia Militar encontrou na quinta-feira, 23, na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, mais de mil litros de combustível adulterado.

De acordo com a PM, o combustível foi encontrado após denúncias de armazenamento irregular em um galpão que era protegido por um cachorro. Ao chegarem no local agentes do 15° Batalhão de Polícia Militar encontraram diversos galões com os combustíveis, entre eles gasolina e etanol.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Operação mira grupo envolvido em furto e abate de gado na Bahia
Morte de ex-ator mirim da Globo em Porto Seguro vira cena de filme
MP pede prisão de ex-marido de Cíntia Chagas; saiba detalhes

Todo o material apreendido foi encaminhado e apresentado à Delegacia Territorial (DT) de Itabuna.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

combustíveis adulterados galpão PM

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Combustível foi encontrado por agentes do 15º Batalhão da PM
Play

Japinha do CV fingiu ter sido morta em operação anterior

Combustível foi encontrado por agentes do 15º Batalhão da PM
Play

Vídeo: trio de assaltantes morre em confronto após roubar ônibus

Combustível foi encontrado por agentes do 15º Batalhão da PM
Play

Operação contra vereadores na Bahia bloqueou R$ 17 milhões de facção

Combustível foi encontrado por agentes do 15º Batalhão da PM
Play

Vereador é preso em operação contra tráfico e homicídios na Bahia

x