POLÍCIA
PM apreende mais de 1000 litros de combustível adulterado em Itabuna
Gasolina e etanol estavam em galões protegido por um cachorro
Por Redação
A Polícia Militar encontrou na quinta-feira, 23, na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, mais de mil litros de combustível adulterado.
De acordo com a PM, o combustível foi encontrado após denúncias de armazenamento irregular em um galpão que era protegido por um cachorro. Ao chegarem no local agentes do 15° Batalhão de Polícia Militar encontraram diversos galões com os combustíveis, entre eles gasolina e etanol.
Leia Também:
Todo o material apreendido foi encaminhado e apresentado à Delegacia Territorial (DT) de Itabuna.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes