TELEVISÃO
TELEVISÃO

Morte de ex-ator mirim da Globo em Porto Seguro vira cena de filme

Documentário exibido no Festival do Rio relembra a história de João Rebello

Redação

Por Redação

24/10/2025 - 7:51 h
Produção reúne depoimentos de amigos e família
Produção reúne depoimentos de amigos e família

Um ano após ser morto a tiros em Trancoso, destino turístico da Bahia que pertence a Porto Seguro, o DJ e ex-ator mirim da Rede Globo, João Rebello, é lembrado em um documentário exibido no Festival do Rio de Janeiro. O filme, intitulado ‘Fôlego – Até Depois do Fim', reúne relatos, imagens e lembranças da família e amigos próximos do artista.

O assassinado aconteceu na noite de 24 de outubro de 2024. De acordo com as investigações, o crime aconteceu por engano — o verdadeiro alvo seria um homem com carro semelhante ao do DJ e que costumava estacionar no mesmo ponto onde o corpo do artista foi encontrado. As informações são do G1.

Desde o crime, duas pessoas foram presas por envolvimento na execução, e uma terceira morreu em confronto com a polícia.

A produção foi idealizada pela irmã do DJ, a atriz Maria Carol Rebello, que também assina o roteiro. O filme, além de homenagear João, é uma forma de lembrar o tio dele, o ator e diretor Jorge Fernando, falecido em 2019, e a avó Hilda Rebello.

“Fizemos para abraçar a minha mãe. O luto é um processo e estar em contato com as memórias foi uma espécie de ‘psicomagia’. Foi muito importante para mim”, declarou.

O documentário foi dirigido por Candé Salles, amigo de longa data do DJ. A mãe de João, Maria Rebello, também participou da produção. A obra tem a presença de artistas como Xuxa, Ney Matogrosso e Marcelo D2, que conviveram com João e Jorge Fernando.

O filme já foi exibido também na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, nesta segunda-feira (20), e tem nova sessão prevista para o dia 28, no mesmo evento. Ainda não há previsão de exibição na Bahia.

Tags:

documentário João Rabello

x