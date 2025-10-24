OPERAÇÃO AGRO II
Operação mira grupo envolvido em furto e abate de gado na Bahia
O grupo invadia propriedades rurais e abatida os animais no próprio local do crime
Por Victoria Isabel
Uma operação foi deflagrada para combater uma organização criminosa envolvida com furto e abate de gado em São Sebastião do Passé, na região metropolitana de Salvador, na manhã desta sexta-feira, 24. A Operação Agro II é conduzida pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).
Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias dos investigados, com valores limitados a até R$ 30 mil individualmente, visando a descapitalização da organização criminosa e o ressarcimento dos danos causados às vítimas e à coletividade.
Modus Operandi
De acordo com as investigações, o grupo criminoso atua de forma estruturada e recorrente, invadindo propriedades rurais, subtraindo gados, abatendo os animais no próprio local dos crimes e, posteriormente, distribuindo clandestinamente a carne em açougues situados na capital baiana, sem qualquer tipo de controle sanitário. Esse tipo de ação coloca em risco a saúde pública e viola normas de segurança alimentar.
Operação AGRO II
A Operação AGRO II representa mais uma ação da Polícia Civil da Bahia no enfrentamento às organizações criminosas e na preservação da segurança alimentar da população baiana.
A ação conta com o empenho de aproximadamente 100 policiais civis vinculados ao Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), além da participação de equipes da Vigilância Sanitária do Município de Salvador e da Agência Estadual de Defesa Agropecuária (Adab), que realizam fiscalizações nos estabelecimentos suspeitos de comercialização irregular de produtos de origem animal.
