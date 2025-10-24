Carro com mais de 100 kg de maconha é interceptado pela PRF na Bahia

Droga estava sendo transportada em um FIAT Strada - Foto: PRF

Mais de 100 kg de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, durante ação realizada na madrugada desta sexta-feira, 24. A droga saiu de Petrolina, em Pernambuco, e tinha como destino final Salvador, na Bahia.



De acordo com a PRF, a abordagem ocorreu em frente à Unidade Operacional (UOP) da PRF, no km 601 da BR-324. Os policiais estavam em ronda quando avistaram dois veículos, um FIAT Strada e um Toyota Corolla. Ao notar a presença da viatura, um dos motoristas diminuiu a velocidade.

Os policiais decidiram, então, direcionar os dois automóveis ao posto da PRF. Durante a averiguação, foi constatado que o veículo FIAT Strada transportava grande quantidade de substância análoga à maconha. Após a pesagem, a droga totalizou 109 kg.

Segundo os agentes, um dos condutores afirmou aos policiais que vinha da região de Petrolina, em Pernambuco, e tinha como destino final a capital baiana, Salvador, onde faria a entrega do material ilícito. As investigações iniciais indicam que o Toyota Corolla atuava como "batedor", dando cobertura ao veículo que transportava a droga.

Após o flagrante, os condutores e todo o material apreendido foram encaminhados à Polícia Federal, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis e a investigação sobre o esquema de tráfico será aprofundada.