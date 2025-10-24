APREENSÃO
Carro com mais de 100 kg de maconha é interceptado pela PRF na Bahia
A droga saiu de Petrolina, em Pernambuco, e tinha como destino final a capital baiana
Por Victoria Isabel
Mais de 100 kg de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, durante ação realizada na madrugada desta sexta-feira, 24. A droga saiu de Petrolina, em Pernambuco, e tinha como destino final Salvador, na Bahia.
De acordo com a PRF, a abordagem ocorreu em frente à Unidade Operacional (UOP) da PRF, no km 601 da BR-324. Os policiais estavam em ronda quando avistaram dois veículos, um FIAT Strada e um Toyota Corolla. Ao notar a presença da viatura, um dos motoristas diminuiu a velocidade.
Os policiais decidiram, então, direcionar os dois automóveis ao posto da PRF. Durante a averiguação, foi constatado que o veículo FIAT Strada transportava grande quantidade de substância análoga à maconha. Após a pesagem, a droga totalizou 109 kg.
Segundo os agentes, um dos condutores afirmou aos policiais que vinha da região de Petrolina, em Pernambuco, e tinha como destino final a capital baiana, Salvador, onde faria a entrega do material ilícito. As investigações iniciais indicam que o Toyota Corolla atuava como "batedor", dando cobertura ao veículo que transportava a droga.
Após o flagrante, os condutores e todo o material apreendido foram encaminhados à Polícia Federal, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis e a investigação sobre o esquema de tráfico será aprofundada.
