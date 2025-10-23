Mulheres com mais de 50 passagens pela polícia são presas na Bahia

Mulheres são velhas conhecidas da polícia - Foto: Divulgação Polícia Civil

Uma operação policial realizada, nesta quinta-feira, 23, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, resultou na prisão de duas mulheres, que, juntas, acumulam mais de 50 passagens pela polícia pelos crimes de furto e contra o patrimônio. A dupla, que estava usando tornozeleiras eletrônicas, foi localizada dentro de uma loja no centro da cidade. Os equipamentos estavam desligados.

Segundo informações da polícia, uma das mulheres, de 27 anos, tem mais de 30 registros por furtos cometidos em Salvador e em cidades da Região Metropolitana. Desta vez, ela foi presa por força de mandado de prisão preventiva e também foi autuada em flagrante por receptação, já que estava em posse de um celular com restrição de furto/roubo.

Elas foram conduzidas à Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus. A outra mulher, que possui mais de 20 passagens crimes contra o patrimônio, foi ouvida e liberada. Ela segue sob monitoramento policial.

Participaram da ação conjunta equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Transporte Coletivo (DERRC) e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Leste).