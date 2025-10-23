Mulher espanca e mata namorada ao tentar 'tirar espíritos' do corpo

Mulher foi morta dentro de casa - Foto: Reprodução

Um crime, que mistura ciúme, reincidência de violência doméstica e delírio religioso, chocou os moradores da cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, nesta semana. Uma mulher identificada como Laura Rosa Gonçalves, 43 anos, estrangulou e matou a própria namorada, Solene Aparecida Ferreira Corrêa, 46.

O que chamou a atenção é que, ao ser presa em flagrante, Laura disse aos policiais que, durante as agressões, acreditava estar 'tirando espíritos' do corpo da companheira. Solene foi morta dentro casa do casal, por volta das 14h30, da terça-feira, 21, na Rua Pingo de Ouro, bairro Jardim Imperial.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, vizinhos ouviram gritos vindos da residência e acionaram a Polícia Militar. Ao chegarem, os agentes encontraram Laura em frente à casa, com as mãos sujas de sangue e um olhar distante. O corpo de Solene foi encontrado caído no chão da sala.

Em interrogatório, Laura se justificou dizendo que a discussão começou por motivos de ciúmes e dívidas. Ela contou que, em meio à briga, Solene teria pego uma faca e a ameaçado, momento em que ela teria a desarmado e a imobilizado pelo pescoço.

Travesseiros do casal ficaram sujos de sangue | Foto: Reprodução

Laura revelou ainda que, mesmo após imobilizar a companheira, continuou mantendo a pressão com a intenção de 'expulsar os espíritos' que estavam no corpo dela.

Relacionamento conturbado

As investigações apontaram que a relação entre Laura e Solene era marcada por episódios de agressões e reconciliações. Laura já havia sido denunciada por violência doméstica contra a companheira, o que resultou na aplicação de medidas protetivas que a obrigou a usar tornozeleira eletrônica desde julho, por decisão da Justiça de Campo Grande.

Mesmo com as restrições, há cerca de dois meses, as duas voltaram a viver juntas, descumprindo as determinações judiciais.

O caso é investigado com feminicídio pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Três. No local do crime, foram apreendidos uma faca e os celulares das envolvidas para perícia. A prisão em flagrante de Laura foi convertida em prisão preventiva.