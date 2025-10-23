Menu
CRIME ELUCIDADO

Polícia prende segundo suspeito de matar jovem no interior da Bahia

Homem foi localizado na casa da mãe, três dias após o crime

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

23/10/2025 - 20:10 h
Gabriel foi morto ao reaqir a uma tentativa de roubo
Gabriel foi morto ao reaqir a uma tentativa de roubo

Investigadores da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (4ª Coorpin/ Santo Antônio de Jesus) prenderam, na manhã desta quinta-feira, 23, o segundo suspeito de envolvimento no latrocínio - roubo com resultado morte - de Gabriel Lopes Santos, de 19 anos.

O homem, que não teve o nome revelado, foi localizado na casa da mãe, no bairro São Paulo, em Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano. Preso preventivamente, ele possui antecedentes criminais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com informações da polícia, Gabriel foi morto a tiros, na noite da segunda-feira, 20, ao reagir a uma tentativa de roubo. Ele estava no bairro Cajueiro, nas proximidades da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), quando foi abordado por dois criminosos.

Gabriel era muito conhecido na cidade por atuar em um grupo de fanfarra e por integrar o Tiro de Guerra local.

Outro homem já havia sido preso em flagrante, na terça-feira, 21, um dia após o crime, na localidade Zilda Arns. Com as prisões, a Polícia Civil considera o caso como elucidado.

x