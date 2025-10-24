Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Mãe é acusada de matar filha de 2 meses para se vingar do marido

De acordo com o MP, o companheiro teria dito momentos antes que “poderiam morrer as duas”

Redação

Por Redação

24/10/2025 - 9:29 h
Renata Pereira dos Santos e Halisson Conceição dos Santos
Renata Pereira dos Santos e Halisson Conceição dos Santos -

O Ministério Público de Roraima (MPRR) denunciou o casal Renata Pereira dos Santos, de 26 anos, e Halisson Conceição dos Santos, de 36, acusados pelo homicídio qualificado da filha Melinda Sofia Conceição dos Santos, de menos de dois meses.

De acordo com o órgão, Renata matou a bebê asfixiada para se vingar do companheiro, que momentos antes teria dito que “poderiam morrer as duas”.

De acordo com a Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri, a mãe usou as mãos, "um lençol ou travesseiro" para matar a filha. O promotor Paulo André Trindade classificou o homicídio como “um crime de extrema brutalidade e frieza”, praticado contra uma vítima em situação de extrema vulnerabilidade.

“Trata-se de um crime que chocou não apenas pela violência empregada, mas pela frieza com que foi praticado. A vítima era uma criança indefesa, e por isso o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri para que os responsáveis respondam por seus atos perante a sociedade”, afirmou o promotor.

Leia Também:

PM apreende mais de 1000 litros de combustível adulterado em Itabuna
Operação mira grupo envolvido em furto e abate de gado na Bahia
Morte de ex-ator mirim da Globo em Porto Seguro vira cena de filme

Halisson foi denunciado porque sabia da intenção da mãe de matar a criança e não impediu o crime, "mesmo tendo o dever legal de protegê-la".

A denúncia aponta três qualificadoras: motivo torpe, meio cruel e o fato de o crime ter sido cometido contra uma vítima em situação de extrema vulnerabilidade. Caso a Justiça aceite a denúncia, o casal responderá por homicídio qualificado.

Relembre o crime

Melinda Sofia foi encontrada morta no dia 13 de outubro, dentro do apartamento onde morava com os pais, no bairro Jardim Equatorial, zona Oeste de Boa Vista. Policiais militares localizaram o corpo sobre a cama, apresentando sinais de violência.

Antes do crime, após uma briga com Halisson, Renata havia enviado mensagens ao companheiro ameaçando matar a filha.

x