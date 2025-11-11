Prefeitura suspende serviços e pede que população fique em casa após tiroteio

- Foto: Divulgação | PC

Moradores de Muritiba, no Recôncavo baiano, foram orientados a permanecer em casa nesta terça-feira, 11, pela prefeitura da cidade. A orientação ocorreu após um confronto entre facções criminosas nas proximidades da ponte Pedra do Cavalo, que liga o município a Cachoeira e São Félix.

A ação das Polícias Civil e Militar, com apoio do Batalhão de Choque, resultou na prisão de cinco suspeitos e na morte de um homem. Armas, munições, drogas e um veículo foram apreendidos em um trecho da BR-101.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em nota, a prefeitura informou que a situação está “sob controle”, mas recomendou cautela à população. Aulas, atendimentos de saúde e serviços públicos foram suspensos de forma preventiva em Muritiba, Cachoeira e São Félix.

"A Gestão Municipal informa que a situação está sob controle e que a Polícia Militar segue atuando para garantir a segurança de toda a população. [...] Pedimos que todos, dentro do possível, permaneçam em casa até que o cenário esteja totalmente normalizado", escreveram.

| Foto: Reprodução | Prefeitura de Muritiba

O que diz a SSP?

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), as forças de segurança seguem com operações por tempo indeterminado, com bloqueios e patrulhas em pontos estratégicos.

O delegado regional Yves Correia afirmou que o conflito envolve grupos rivais das cidades vizinhas, já identificados pela inteligência policial. As investigações continuam para cumprir mandados e deter outros envolvidos.

Suspensões

Além da orientação, a prefeitura suspendeu as atividades nas unidades de saúde, escolas e repartições públicas do município. Aulas também foram suspensas na cidade de São Félix e as unidades de saúde funcionaram com horário reduzido nesta terça-feira.

"Essas medidas já implementadas têm caráter preventivo e temporário, visando assegurar a proteção dos servidores e da comunidade em geral. Com a normalização do cenário, as atividades serão retomadas conforme o expediente habitual", informou a prefeitura da cidade, em nota.

Combate ao crime

As Polícias Civil e Militar reforçaram as ações de combate ao crime organizado na região, após denúncias sobre a presença dos homens armados. Os presos durante a ação foram encontrados em um trecho da BR-101 que passa por Muritiba e Cachoeira. Com eles, os agentes de segurança apreenderam um carro, munições, armas e drogas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), a mobilização envolve equipes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), das 20ª e 80ª Companhias Independentes da Polícia Militar (CIPMs) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Litoral Norte.

Ainda segundo Secretária de Segurança Pública as diligências seguem em andamento por tempo indeterminado. Ações serão realizadas nas zonas urbanas e rurais da região, com a aplicação de bloqueios em pontos estratégicos.