BAHIA
Prefeitura suspende serviços e pede que população fique em casa após tiroteio
Cidade baiana fez alerta após homens armados de facções criminosas rivais trocarem tiros na região
Por Leilane Teixeira
Moradores de Muritiba, no Recôncavo baiano, foram orientados a permanecer em casa nesta terça-feira, 11, pela prefeitura da cidade. A orientação ocorreu após um confronto entre facções criminosas nas proximidades da ponte Pedra do Cavalo, que liga o município a Cachoeira e São Félix.
A ação das Polícias Civil e Militar, com apoio do Batalhão de Choque, resultou na prisão de cinco suspeitos e na morte de um homem. Armas, munições, drogas e um veículo foram apreendidos em um trecho da BR-101.
Em nota, a prefeitura informou que a situação está “sob controle”, mas recomendou cautela à população. Aulas, atendimentos de saúde e serviços públicos foram suspensos de forma preventiva em Muritiba, Cachoeira e São Félix.
"A Gestão Municipal informa que a situação está sob controle e que a Polícia Militar segue atuando para garantir a segurança de toda a população. [...] Pedimos que todos, dentro do possível, permaneçam em casa até que o cenário esteja totalmente normalizado", escreveram.
O que diz a SSP?
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), as forças de segurança seguem com operações por tempo indeterminado, com bloqueios e patrulhas em pontos estratégicos.
O delegado regional Yves Correia afirmou que o conflito envolve grupos rivais das cidades vizinhas, já identificados pela inteligência policial. As investigações continuam para cumprir mandados e deter outros envolvidos.
Suspensões
Além da orientação, a prefeitura suspendeu as atividades nas unidades de saúde, escolas e repartições públicas do município. Aulas também foram suspensas na cidade de São Félix e as unidades de saúde funcionaram com horário reduzido nesta terça-feira.
"Essas medidas já implementadas têm caráter preventivo e temporário, visando assegurar a proteção dos servidores e da comunidade em geral. Com a normalização do cenário, as atividades serão retomadas conforme o expediente habitual", informou a prefeitura da cidade, em nota.
Combate ao crime
As Polícias Civil e Militar reforçaram as ações de combate ao crime organizado na região, após denúncias sobre a presença dos homens armados. Os presos durante a ação foram encontrados em um trecho da BR-101 que passa por Muritiba e Cachoeira. Com eles, os agentes de segurança apreenderam um carro, munições, armas e drogas.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), a mobilização envolve equipes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), das 20ª e 80ª Companhias Independentes da Polícia Militar (CIPMs) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Litoral Norte.
Ainda segundo Secretária de Segurança Pública as diligências seguem em andamento por tempo indeterminado. Ações serão realizadas nas zonas urbanas e rurais da região, com a aplicação de bloqueios em pontos estratégicos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes