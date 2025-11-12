Mulher morre após ser espancada e esfaqueada por dois homens na Bahia

Joselia Viana Souza, de 28 anos - Foto: Reprodução/Redes sociais

Uma mulher identificada como Joselia Viana Souza, de 28 anos, foi brutalmente assassinada na noite de segunda-feira , 10, na Rua Armando Nunes de Queiroz, localizada na Vila Riachão, em Itapetinga, no sudoeste da Bahia. A vítima foi espancada e esfaqueada por dois homens, que foram presos em flagrante.

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição da 8ª Companhia Independente (CIPM) foi acionada por volta das 23h10, após uma denúncia anônima informar que dois homens estavam agredindo uma mulher e arrastando o corpo pela rua.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, segundo a PM, Joselia já estava sem vida.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos foram presos com a faca utilizada no crime. As guias para remoção e necropsia foram expedidas, e os homens passaram pelos exames de praxe antes de serem apresentados à delegacia. Ambos seguem à disposição da Justiça.