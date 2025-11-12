POLÍCIA
Mulher morre após ser espancada e esfaqueada por dois homens na Bahia
Crime ocorreu na Rua Armando Nunes de Queiroz, na Vila Riachão
Por Victoria Isabel
Uma mulher identificada como Joselia Viana Souza, de 28 anos, foi brutalmente assassinada na noite de segunda-feira , 10, na Rua Armando Nunes de Queiroz, localizada na Vila Riachão, em Itapetinga, no sudoeste da Bahia. A vítima foi espancada e esfaqueada por dois homens, que foram presos em flagrante.
Segundo a Polícia Militar, uma guarnição da 8ª Companhia Independente (CIPM) foi acionada por volta das 23h10, após uma denúncia anônima informar que dois homens estavam agredindo uma mulher e arrastando o corpo pela rua.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, segundo a PM, Joselia já estava sem vida.
De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos foram presos com a faca utilizada no crime. As guias para remoção e necropsia foram expedidas, e os homens passaram pelos exames de praxe antes de serem apresentados à delegacia. Ambos seguem à disposição da Justiça.
