Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Jogador ex-Bahia e Palmeiras é assassinado a tiros em Salvador

Diego Lima, de 20 anos, foi morto na região do Largo Nova Esperança, no bairro de Itapuã

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

12/11/2025 - 12:13 h | Atualizada em 12/11/2025 - 13:09
Imagem ilustrativa da imagem Jogador ex-Bahia e Palmeiras é assassinado a tiros em Salvador
-

O jovem Diego Lima, de 19 anos foi morto a tiros nesta terça-feira, 11, na região do Largo Nova Esperança, no bairro de Itapuã, em Salvador. Ele era jogador de futebol, com passagem pelas divisões de base de Bahia, Palmeiras, Ceará e Jacuipense.

Diego Lima foi assassinado a tiros enquanto caminhava pela rua. O jogador de futebol chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Polícia Militar da Bahia (PMBA) equipes do 32º Batalhão foram acionadas no início da tarde para atender a uma ocorrência de homicídio por disparos de arma de fogo na região de Itapuã.

Ao chegarem, os policiais constataram o fato e isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assumiu a investigação. Foram expedidas as guias para remoção e necropsia, e as diligências seguem em andamento para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do assassinato.

Leia Também:

Porteiro que agrediu colega de trabalho com capacete foi demitido
Três integrantes de facção morrem durante operação no Recôncavo baiano
“Japinha não existe”, diz jovem associada a traficante em megaoperação

Carreira

Diego Lima tinha 19 anos e passou pelas divisões de base de importantes clubes do futebol brasileiro. Atuou no Palmeiras no sub-15 e no sub-17, ao lado de jogadores como Estêvão e Endrick. Já no Bahia, ele marcou 3 gols no sub-17 em 2022.

No ano passado, Diego Lima atuou na prestigiada Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Jacuipense, bem como participou do Campeonato Baiano sub-20.

Em 2025, apesar de ainda ter contrato não-profissional vigente com o Jacuipense, o jogador já não estava mais integrado ao elenco. O clube do interior da Bahia lamentou a morte de Diego Lima.

"O Esporte Clube Jacuipense lamenta profundamente o falecimento do ex-atleta Diego Lima, de 19 anos, que integrou o elenco Sub-20 do clube em 2024 e possuía vínculo não profissional vigente. Diego era um jovem promissor e muito querido por todos no Jacupa. Neste momento de imensa tristeza, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos. Que Deus conforte e fortaleça a todos", disse.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

HOMICÍDIO jacuipense Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS

Play

Influenciador digital é morto a tiros em cidade do interior

Play

Vídeo: homem é flagrado em telhado de loja ao tentar fugir após roubo

Play

Criança de 3 anos morre em incêndio em bar na Praia do Forte; veja vídeo

x