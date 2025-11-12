Jogador ex-Bahia e Palmeiras é assassinado a tiros em Salvador

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

O jovem Diego Lima, de 19 anos foi morto a tiros nesta terça-feira, 11, na região do Largo Nova Esperança, no bairro de Itapuã, em Salvador. Ele era jogador de futebol, com passagem pelas divisões de base de Bahia, Palmeiras, Ceará e Jacuipense.

Diego Lima foi assassinado a tiros enquanto caminhava pela rua. O jogador de futebol chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Polícia Militar da Bahia (PMBA) equipes do 32º Batalhão foram acionadas no início da tarde para atender a uma ocorrência de homicídio por disparos de arma de fogo na região de Itapuã.

Ao chegarem, os policiais constataram o fato e isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assumiu a investigação. Foram expedidas as guias para remoção e necropsia, e as diligências seguem em andamento para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do assassinato.



Carreira

Diego Lima tinha 19 anos e passou pelas divisões de base de importantes clubes do futebol brasileiro. Atuou no Palmeiras no sub-15 e no sub-17, ao lado de jogadores como Estêvão e Endrick. Já no Bahia, ele marcou 3 gols no sub-17 em 2022.

No ano passado, Diego Lima atuou na prestigiada Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Jacuipense, bem como participou do Campeonato Baiano sub-20.

Em 2025, apesar de ainda ter contrato não-profissional vigente com o Jacuipense, o jogador já não estava mais integrado ao elenco. O clube do interior da Bahia lamentou a morte de Diego Lima.

"O Esporte Clube Jacuipense lamenta profundamente o falecimento do ex-atleta Diego Lima, de 19 anos, que integrou o elenco Sub-20 do clube em 2024 e possuía vínculo não profissional vigente. Diego era um jovem promissor e muito querido por todos no Jacupa. Neste momento de imensa tristeza, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos. Que Deus conforte e fortaleça a todos", disse.