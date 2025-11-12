POLÍCIA
Três integrantes de facção morrem durante operação no Recôncavo baiano
Pistola, espingarda, carregadores e munições foram apreendidas
Por Bernardo Rego
Em meio a uma onda de violência que assola o Recôncavo Baiano, as forças policiais da Bahia fizeram incursões na madrugada desta quarta-feira, 12, próximo à Barragem de Pedra do Cavalo às margens da BR-101 entre Muritiba e São Félix.
Durante o confronto três integrantes de uma facção criminosa acabaram atingidos e não resistiram aos ferimentos. Com eles foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, uma espingarda calibre 12, carregador e munições.
Desde o início do reforço do patrulhamento no Recôncavo Baiano, oito integrantes de uma facção foram interceptados. Cinco foram presos.
As operações contam com o apoio da 4ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), das 20ª e 80ª Companhias Independentes da PM, além da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE) Litoral Norte.
Informações que auxiliem as Forças da Segurança Pública podem ser enviadas através do telefone 181 (Disque Denúncia). O anonimato é garantido por lei.
