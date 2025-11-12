Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Três integrantes de facção morrem durante operação no Recôncavo baiano

Pistola, espingarda, carregadores e munições foram apreendidas

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

12/11/2025 - 7:40 h
Operação aconteceu às margens da BR-101
Operação aconteceu às margens da BR-101 -

Em meio a uma onda de violência que assola o Recôncavo Baiano, as forças policiais da Bahia fizeram incursões na madrugada desta quarta-feira, 12, próximo à Barragem de Pedra do Cavalo às margens da BR-101 entre Muritiba e São Félix.

Durante o confronto três integrantes de uma facção criminosa acabaram atingidos e não resistiram aos ferimentos. Com eles foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, uma espingarda calibre 12, carregador e munições.

Leia Também:

Batalhão de Choque chega a São Félix após tiroteio que afetou tráfego na BR-101
Motociclista por app nega ter estuprado jovem em Salvador: "Não fui eu"
Prefeitura suspende serviços e pede que população fique em casa após tiroteio

Desde o início do reforço do patrulhamento no Recôncavo Baiano, oito integrantes de uma facção foram interceptados. Cinco foram presos.

As operações contam com o apoio da 4ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), das 20ª e 80ª Companhias Independentes da PM, além da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE) Litoral Norte.

Informações que auxiliem as Forças da Segurança Pública podem ser enviadas através do telefone 181 (Disque Denúncia). O anonimato é garantido por lei.

operação recôncavo baiano

x