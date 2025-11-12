Menu
POLÍCIA
Mulher é presa com 30 pistolas do Comando Vermelho a caminho do Alemão

Armas estavam escondidas dentro de almofadas

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

12/11/2025 - 17:33 h
Mulher saiu do Brás, em São Paulo, para entregar carga na capital fluminense
Mulher saiu do Brás, em São Paulo, para entregar carga na capital fluminense

Uma mulher foi presa em flagrante, nesta terça-feira, 11, transportando 30 pistolas e 63 carregadores escondidos dentro de almofadas no bagageiro de um ônibus de turismo que saiu do bairro do Brás, em São Paulo, com destino ao Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Civil, o arsenal seria entregue a traficantes do Comando Vermelho (CV) no Complexo do Alemão, na Zona Norte da capital fluminense.

A prisão aconteceu durante uma operação no Posto Fiscal de Nhangapi, em Itatiaia, no Sul do estado. A mulher, identificada como Gilmara Barbosa dos Reis Assis, teria sido contratada para levar o armamento até o Rio de Janeiro, onde um motorista por aplicativo faria a retirada das armas e as entregaria aos criminosos, no Alemão.

Foi o peso incomum das caixas contendo as almofadas que chamou a atenção dos fiscais, que, ao decidiram abrir o material, encontraram as armas.

De badogue? Idoso é preso após série de furtos em mansões
Grupo que utilizava abrigo de idosos como local de tráfico é alvo de operação
Irmãos acusados de matar familiar na Bahia são absolvidos após 22 anos

A apreensão acontece poucos dias após a megaoperação nas comunidades do Complexo da Penha e do Alemão, que deixou 121 pessoas mortas, entre elas quatro policiais. A ação, deflagrada no dia 28 de outubro último, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, tinha como objetivo combater o CV.

A polícia agora investiga se o carregamento interceptado teria ligação com a tentativa de rearmar o tráfico na região após a ação das forças de segurança. Gilmara foi autuada por comércio ilegal de armas de fogo, conforme o Estatuto do Desarmamento. A Polícia Civil não divulgou o conteúdo do depoimento prestado por ela.

