Mulher é presa com 30 pistolas do Comando Vermelho a caminho do Alemão

Mulher saiu do Brás, em São Paulo, para entregar carga na capital fluminense - Foto: Divulgação Policia Civil Rio de Janeiro

Uma mulher foi presa em flagrante, nesta terça-feira, 11, transportando 30 pistolas e 63 carregadores escondidos dentro de almofadas no bagageiro de um ônibus de turismo que saiu do bairro do Brás, em São Paulo, com destino ao Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Civil, o arsenal seria entregue a traficantes do Comando Vermelho (CV) no Complexo do Alemão, na Zona Norte da capital fluminense.

A prisão aconteceu durante uma operação no Posto Fiscal de Nhangapi, em Itatiaia, no Sul do estado. A mulher, identificada como Gilmara Barbosa dos Reis Assis, teria sido contratada para levar o armamento até o Rio de Janeiro, onde um motorista por aplicativo faria a retirada das armas e as entregaria aos criminosos, no Alemão.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Foi o peso incomum das caixas contendo as almofadas que chamou a atenção dos fiscais, que, ao decidiram abrir o material, encontraram as armas.

A apreensão acontece poucos dias após a megaoperação nas comunidades do Complexo da Penha e do Alemão, que deixou 121 pessoas mortas, entre elas quatro policiais. A ação, deflagrada no dia 28 de outubro último, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, tinha como objetivo combater o CV.

A polícia agora investiga se o carregamento interceptado teria ligação com a tentativa de rearmar o tráfico na região após a ação das forças de segurança. Gilmara foi autuada por comércio ilegal de armas de fogo, conforme o Estatuto do Desarmamento. A Polícia Civil não divulgou o conteúdo do depoimento prestado por ela.