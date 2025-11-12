Oito mortos e cinco presos: operação contra facção avança no Recôncavo

Com apoio do Batalhão de Choque e da CIPE Litoral Norte, cerco segue por tempo indeterminado - Foto: Reprodução / SSP

As Forças da Segurança Pública localizaram, na tarde desta quarta-feira, 12, mais cinco integrantes de uma facção criminosa que vinham promovendo ataques e ações violentas na região do Recôncavo Baiano. O grupo foi encontrado em uma área de mata fechada entre os municípios de São Félix, Cachoeira e Muritiba.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os suspeitos atiraram contra as equipes das Polícias Militar e Civil durante o cerco. Houve confronto, e os cinco homens acabaram feridos. Eles foram socorridos para uma unidade médica em Muritiba, mas não resistiram.

Com o grupo, os policiais apreenderam armas de fogo, carregadores e munições. Desde o início do protocolo de reforço das ações repressivas, oito suspeitos morreram em troca de tiros e cinco foram presos, totalizando 13 indivíduos alcançados pelas forças policiais.

As operações começaram após um intenso tiroteio que assustou moradores de Muritiba e São Félix, na manhã de terça-feira, 11. O confronto ocorreu nas imediações da Ponte da Pedra do Cavalo, na BR-101, e envolveu um grupo fortemente armado, apontado como integrante da facção Bonde do Maluco (BDM).

Com o apoio do Batalhão de Choque (BPCh), da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE) Litoral Norte e das Companhias Independentes 20ª e 80ª, as forças de segurança mantêm o patrulhamento reforçado por tempo indeterminado.

Bloqueios e varreduras continuam sendo realizados em áreas estratégicas, tanto na zona urbana quanto em regiões de mata. A SSP-BA reforça que informações que possam auxiliar as equipes podem ser enviadas, de forma anônima, pelo Disque Denúncia 181.