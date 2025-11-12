POLÍCIA
Oito mortos e cinco presos: operação contra facção avança no Recôncavo
Operação faz parte do reforço de segurança iniciado após tiroteio que assustou moradores do Recôncavo Baiano
Por Luan Julião
As Forças da Segurança Pública localizaram, na tarde desta quarta-feira, 12, mais cinco integrantes de uma facção criminosa que vinham promovendo ataques e ações violentas na região do Recôncavo Baiano. O grupo foi encontrado em uma área de mata fechada entre os municípios de São Félix, Cachoeira e Muritiba.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os suspeitos atiraram contra as equipes das Polícias Militar e Civil durante o cerco. Houve confronto, e os cinco homens acabaram feridos. Eles foram socorridos para uma unidade médica em Muritiba, mas não resistiram.
Com o grupo, os policiais apreenderam armas de fogo, carregadores e munições. Desde o início do protocolo de reforço das ações repressivas, oito suspeitos morreram em troca de tiros e cinco foram presos, totalizando 13 indivíduos alcançados pelas forças policiais.
As operações começaram após um intenso tiroteio que assustou moradores de Muritiba e São Félix, na manhã de terça-feira, 11. O confronto ocorreu nas imediações da Ponte da Pedra do Cavalo, na BR-101, e envolveu um grupo fortemente armado, apontado como integrante da facção Bonde do Maluco (BDM).
Com o apoio do Batalhão de Choque (BPCh), da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE) Litoral Norte e das Companhias Independentes 20ª e 80ª, as forças de segurança mantêm o patrulhamento reforçado por tempo indeterminado.
Bloqueios e varreduras continuam sendo realizados em áreas estratégicas, tanto na zona urbana quanto em regiões de mata. A SSP-BA reforça que informações que possam auxiliar as equipes podem ser enviadas, de forma anônima, pelo Disque Denúncia 181.
