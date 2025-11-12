Menu
SANTO AMARO

Dinheiro, prisão e disputa judicial: mistério cerca morte de vereador

Durante buscas, policiais encontram R$ 12 mil no sítio onde vereador e assessor foram mortos

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

12/11/2025 - 19:19 h
Gleiber e Diego foram mortos no domingo, 9, em Santo Amaro
Gleiber e Diego foram mortos no domingo, 9, em Santo Amaro

A localização de uma bolsa contendo R$ 12 mil em espécie, cheques, documentos e anotações no sítio onde o vereador do Avante, Gleiber da Mota Fernandes, e seu assessor, Diego Carmo, foram assassinados a tiros em Santo Amaro, no Recôncavo baiano, no último domingo (9), trouxe novos elementos para a investigação. Em uma rede social, ele se identificava com pré-candidato a deputado federal.

Durante o levantamento cadavérico, os investigadores recolheram o material e seguem analisando o conteúdo, que pode fornecer pistas sobre a origem do dinheiro e possíveis conexões com as vítimas.

Até o início da noite desta quarta-feira, 12, nenhum suspeito havia sido identificado e/ou preso. Testemunhas estão sendo ouvidas para tentar esclarecer o que motivou o ataque

Horas antes do crime, Gleiber e Diego participaram de uma confraternização com amigos compartilhada nas redes sociais. No mesmo dia, o vereador havia comparecido a um evento público em Feira de Santana.

VÍDEO: Homem é flagrado furtando ventilador de funerária em Salvador
Oito mortos e cinco presos: operação contra facção avança no Recôncavo
Reciclador é executado a tiros em rua movimentada de Salvador

Histórico de prisão e disputa por fazenda

De acordo com registrosno sistema do Tribula de Justiça da Bahia, o vereador já havia sido preso em flagrante por receptação em 2019, sendo liberado após pagar fiança de R$ 7 mil.

Além disso, ele figurava em uma ação judicial por disputa de posse de uma fazenda na BR-116, município de Canudos, cuja ocupação irregular por terceiros em 2024 motivou um pedido de reintegração de posse.

