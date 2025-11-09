POLÍCIA
Vereador e assessor são executados a tiros em Santo Amaro
Corpos foram encontrados com marcas de tiro em fazenda do município
Por Victoria Isabel
O vereador de Santo Amaro da Purificação, Gleiber da Mota Fernandes, de 37 anos, conhecido como Gleiber Júnior (Avante), e seu assessor, Diego Castro Reis, de 23, foram encontrados mortos na madrugada deste domingo, 9, em uma fazenda pertencente à família do parlamentar, localizada no próprio município.
De acordo com as primeiras informações, testemunhas relataram ter ouvido diversos disparos nas primeiras horas da manhã. Ainda segundo os relatos, homens armados teriam invadido a propriedade e atirado contra as vítimas. No entanto, a Polícia ainda não confirmou oficialmente essa versão dos fatos.
Segundo a Polícia Militar, após serem acionados, isolaram a área e aguardaram a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou a perícia e encaminhou os corpos para o Instituto Médico Legal (IML) de Santo Amaro.
Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram mortas em circunstâncias ainda a serem esclarecidas. Diligências e oitivas estão em andamento para esclarecer a autoria e a motivação do crime, além de judicializar os envolvidos.
