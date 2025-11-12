Motociclista acusado de estupro muda versão e tem prisão decretada

Homem está sendo procurado pela polícia - Foto: Reprodução TV Record

O motociclista por aplicativo Dejailton, investigado pro estuprar uma passageiro de 18 anos em Cassange, mudou a versão e confesou ter mantido relações sexuais com a vítima, afirmando ter sido de forma "consensual".

Após confissão, a Justiça emitiu o mandado de prisão contra ele e o suspeito passou a ser considerado foragido. As informações foram passadas ao Portal A TARDE pelo advogado da vítima, Edvaldo Barbosa.

"Ele confessou durante o depoimento que teve relações sexuais com ela e que foi tudo consentido, porém, é mentira. Minha cliente não conhece ele, nunca o viu na vida e foi violentada. A Justiça já emitiu o mandado de prisão dele e agora a Polícia Civil está em realizando diligências para localiza-lo", afirmou à reportagem.

Na última terça-feira, Dejailton chegou a falar com a imprensa sobre o ocorrido. Porém, anterioremente, ele negou qualquer contato sexual com a vítima.

Ainda de acordo com a defesa, o exame de corpo de delito vai confirmar o nível de gravidade do crime. “Agora ele é um réu confesso. O exame vai demonstrar os detalhes da agressão”.

Estado de saúde da jovem

Edvaldo falou ainda do estado de saúde da jovem. Segundo ele, avítima está sob acompanhamento médico e psicológico. "segue abalada emocionalmente e apresentou sangramento após o crime".

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil da Bahia.

Relembre a denúncia

A jovem que denunciou o estupro afirmou que o crime aconteceu após o homem desviar o trajeto da viagem, que tinha como destino o bairro de Cassange, em Salvador. Em seu relato, a jovem afirmou ter sido ameaçada com um revólver e agredida durante o abuso

Ela pediu o aplicativo em Jardim das Margaridas na noite deste domingo, 9, em Salvador, e iria se encontrar com o marido ao Residencial Coração de Maria.

Segundo ela, a viagem seguia normalmente, até que o motociclista desviou a rota para uma área 'deserta' na região do bairro Cassange. Neste local, o motorista e a vítima entraram em um embate físico. Em um momento a mulher teria mordido o suspeito, tentando se defender. Em seguida, ele teria sacado uma arma rendendo e abusando da vítima.

Além do estupro, o agressor ainda teria debochado da vítima. Após o crime, ele questionou se ela teria algum filho. Após a negativa da jovem, ele afirmou que 'agora ela seria'.

O que diz a 99?

A 99Motos, aplicativo no qual o motociclista seria associado, informou que lamenta o ocorrido e que já bloqueou permanentemente o perfil da plataforma.

Além de que “uma equipe especializada está em contato com a família da passageira para prestar acolhimento e orientações para acionamento do seguro, que inclui apoio psicológico. A empresa segue à disposição para colaborar com as investigações das autoridades."