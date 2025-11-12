Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Motociclista acusado de estupro muda versão e tem prisão decretada

Homem está sendo procurado pela polícia

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

12/11/2025 - 19:53 h
Homem está sendo procurado pela polícia
Homem está sendo procurado pela polícia -

O motociclista por aplicativo Dejailton, investigado pro estuprar uma passageiro de 18 anos em Cassange, mudou a versão e confesou ter mantido relações sexuais com a vítima, afirmando ter sido de forma "consensual".

Após confissão, a Justiça emitiu o mandado de prisão contra ele e o suspeito passou a ser considerado foragido. As informações foram passadas ao Portal A TARDE pelo advogado da vítima, Edvaldo Barbosa.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Ele confessou durante o depoimento que teve relações sexuais com ela e que foi tudo consentido, porém, é mentira. Minha cliente não conhece ele, nunca o viu na vida e foi violentada. A Justiça já emitiu o mandado de prisão dele e agora a Polícia Civil está em realizando diligências para localiza-lo", afirmou à reportagem.

Na última terça-feira, Dejailton chegou a falar com a imprensa sobre o ocorrido. Porém, anterioremente, ele negou qualquer contato sexual com a vítima.

Ainda de acordo com a defesa, o exame de corpo de delito vai confirmar o nível de gravidade do crime. “Agora ele é um réu confesso. O exame vai demonstrar os detalhes da agressão”.

Leia Também:

Tal pai, tal filho: pai e filho são presos por estuprar jovem
Dinheiro, prisão e disputa judicial: mistério cerca morte de vereador
VÍDEO: Homem é flagrado furtando ventilador de funerária em Salvador

Estado de saúde da jovem

Edvaldo falou ainda do estado de saúde da jovem. Segundo ele, avítima está sob acompanhamento médico e psicológico. "segue abalada emocionalmente e apresentou sangramento após o crime".

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil da Bahia.

Relembre a denúncia

A jovem que denunciou o estupro afirmou que o crime aconteceu após o homem desviar o trajeto da viagem, que tinha como destino o bairro de Cassange, em Salvador. Em seu relato, a jovem afirmou ter sido ameaçada com um revólver e agredida durante o abuso

Ela pediu o aplicativo em Jardim das Margaridas na noite deste domingo, 9, em Salvador, e iria se encontrar com o marido ao Residencial Coração de Maria.

Segundo ela, a viagem seguia normalmente, até que o motociclista desviou a rota para uma área 'deserta' na região do bairro Cassange. Neste local, o motorista e a vítima entraram em um embate físico. Em um momento a mulher teria mordido o suspeito, tentando se defender. Em seguida, ele teria sacado uma arma rendendo e abusando da vítima.

Além do estupro, o agressor ainda teria debochado da vítima. Após o crime, ele questionou se ela teria algum filho. Após a negativa da jovem, ele afirmou que 'agora ela seria'.

O que diz a 99?

A 99Motos, aplicativo no qual o motociclista seria associado, informou que lamenta o ocorrido e que já bloqueou permanentemente o perfil da plataforma.

Além de que “uma equipe especializada está em contato com a família da passageira para prestar acolhimento e orientações para acionamento do seguro, que inclui apoio psicológico. A empresa segue à disposição para colaborar com as investigações das autoridades."

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

99motos aplicativo de transporte Cassange estupro investigação justiça motociclista Polícia Civil Salvador VIOLÊNCIA SEXUAL

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Homem está sendo procurado pela polícia
Play

Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS

Homem está sendo procurado pela polícia
Play

Influenciador digital é morto a tiros em cidade do interior

Homem está sendo procurado pela polícia
Play

Vídeo: homem é flagrado em telhado de loja ao tentar fugir após roubo

Homem está sendo procurado pela polícia
Play

Criança de 3 anos morre em incêndio em bar na Praia do Forte; veja vídeo

x