POLÍCIA
ESQUEMA MILIONÁRIO

Golpe da Sorte: Salvador é alvo de operação que bloqueou R$ 74 milhões

Idosa vítima do golpe do bilhete premiado ajudou a polícia a desmontar quadrilha

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

12/11/2025 - 20:14 h
Além de valores em reais, a polícia também apreendeu dólares e euros
Além de valores em reais, a polícia também apreendeu dólares e euros

Investigadores da Polícia Civil da Bahia prestaram apoio operacional à Polícia Civil de São Paulo na deflagração da Operação Golpe da Sorte, realizada nesta quarta-feira, 12. A ação conjunta resultou no bloqueio de mais de R$ 74 milhões e na apreensão de dezenas de bens ligados a um esquema de lavagem de dinheiro e estelionato.

Além dos agentes baianos, a operação também contou com a cooperação de policiais civis do Paraná, Goiás e Santa Catarina. Durante as diligências, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em Salvador, Londrina, no Paraná, em São José dos Campos, Rio Claro, Nova Odessa e Atibaia, estas quatro últimas cidades no estado de São Paulo.

Segundo informações da Polícia Civil da Bahia, foram apreendidos R$ 300 mil em espécie, USD 30 mil dólares, EUR 25 mil euros, 20 celulares, quatro computadores, HDs, pendrives, um tablet, documentos diversos e um veículo. Também foram bloqueadas 23 contas bancárias, com valores individuais de R$ 3,25 milhões, totalizando R$ 74,75 milhões em bloqueios judiciais. Houve prisões em flagrante em Rio Claro, São Paulo, onde investigadas foram encontradas com documentos falsos.

Dinheiro apreendido
Foto: Divulgação Polícia Civil da Bahia

As investigações

As investigações tiveram início após uma idosa revelar ter sido vítima do golpe do bilhete premiado, o que levou a polícia desvendar uma rede interestadual de criminosos que simulava prêmios milionários para induzir as vítimas a depositar grandes quantias em contas de terceiros. A apuração indicou ainda movimentações complexas de lavagem de dinheiro, incluindo transações em casas de câmbio, operações fracionadas e conversão em criptoativos.

A ação foi coordenada pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São José dos Campos, em São Paulo, vinculada ao Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter 1), com apoio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e do Deic da Polícia Civil da Bahia, que atuou em Salvador.

