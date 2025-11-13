Gerente financeiro e executor de facção criminosa é preso na Bahia

O grupo criminoso é especializado em homicídios - Foto: Divulgação SSP

Um homem apontado como gerente financeiro e executor de uma facção criminosa foi preso pelas Polícias Militar e Civil, durante a Operação Jack Point, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 13.

Segundo as forças de segurança, o grupo criminoso é especializado em homicídios nas cidades de Ipirá, Pintadas, Feira de Santana e Capim Grosso.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com as investigações, o preso, além de atuar como executor, ascendeu à função de gerente financeiro da facção. Uma pistola 9mm, munições, um veículo, um quadriciclo e três aparelhos celulares foram apreendidos pelos policiais.



| Foto: Divulgação SSP

A Operação Jack Point contou com apoio da 16ª Coordenadoria de Polícia do Interior/Delegacia Territorial (Coorpin/DT) de Capim Grosso e do Comando de Policiamento Regional da Chapada (CPR Chapada).