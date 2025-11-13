Menu
POLÍCIA
OPERAÇÃO JACK POINT

Gerente financeiro e executor de facção criminosa é preso na Bahia

Pistola, munições e celulares foram apreendidos durante a ação

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

13/11/2025 - 8:55 h
O grupo criminoso é especializado em homicídios
O grupo criminoso é especializado em homicídios

Um homem apontado como gerente financeiro e executor de uma facção criminosa foi preso pelas Polícias Militar e Civil, durante a Operação Jack Point, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 13.

Segundo as forças de segurança, o grupo criminoso é especializado em homicídios nas cidades de Ipirá, Pintadas, Feira de Santana e Capim Grosso.

De acordo com as investigações, o preso, além de atuar como executor, ascendeu à função de gerente financeiro da facção. Uma pistola 9mm, munições, um veículo, um quadriciclo e três aparelhos celulares foram apreendidos pelos policiais.

Imagem ilustrativa da imagem Gerente financeiro e executor de facção criminosa é preso na Bahia
| Foto: Divulgação SSP

Leia Também:

Fraude na Caixa: PF deflagra operação contra esquema de R$ 20 milhões na Bahia
Corpo é encontrado boiando em rio sem cabeça e braços
Jovem é executado a tiros dentro de academia na Bahia

A Operação Jack Point contou com apoio da 16ª Coordenadoria de Polícia do Interior/Delegacia Territorial (Coorpin/DT) de Capim Grosso e do Comando de Policiamento Regional da Chapada (CPR Chapada).

Ver todas

x