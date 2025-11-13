Corpo é encontrado boiando em rio sem cabeça e braços

Unidade do Departamento de Polícia Técnica (ilustração) - Foto: Divulgação | GOVBA

O corpo de um homem, cuja identidade não foi revelada, foi localizado no Rio de Contas na cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia, nesta quarta-feira, 12, próximo ao Conjunto Penal.

De acordo com a PM, uma guarnição do 19ºBPM foi acionada para verificar uma ocorrência de encontro de cadáver às margens do Rio de Contas.

Ao chegarem no local os agentes encontraram o corpo do homem em avançado estado de decomposição decapitado e sem os braços.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para proceder a remoção e fazer a perícia. Não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

Em nota, a Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia Territorial (DT/Jequié) expediu as guias para remoção e perícia do corpo de uma pessoa, sem identificação formal, localizada na manhã desta quarta-feira (12), as margens do Rio de Contas, próximo ao Conjunto Penal de Jequié.

Ainda de acordo com a Civil, diligências e oitivas estão em curso para esclarecer o fato. As análises da necropsia realizadas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) contribuirão para identificar a vítima e determinar as circunstâncias e a causa da morte.