POLÍCIA
Jovem é executado a tiros dentro de academia na Bahia
Vítima foi identificada como Jhonatan Gustavo Santos Oliveira, de 24 anos
Por Redação | Portal Massa!
Um jovem identificado como Jhonatan Gustavo Santos Oliveira, de 24 anos, foi morto a tiros, na manhã desta quarta-feira, 12, dentro de uma academia no bairro Dr. Gusmão, em Eunápolis, no extremo-sul da Bahia.
De acordo com as primeiras informações, dois homens chegaram em uma moto, invadiram o local e atiraram mais de 20 vezes contra o rapaz, atingindo principalmente o rosto e os braços.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas a vítima já estava sem vida. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) também estiveram na academia para realizar a perícia e remover o corpo.
A 1ª Delegacia Territorial (DT) de Eunápolis investiga o caso para identificar os autores e descobrir a motivação do crime.
