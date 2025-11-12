Trabalhador rural é condenado a mais de 29 anos por tentar matar ex

Promotor de Justiça Marco Aurélio Rubick diz que crime demonstra o lado mais perverso do machismo - Foto: Repordução MPBA

O trabalhador rural Adailton Bonfim dos Santos Souza foi condenado a 29 anos, sete meses e 17 dias de prisão por tentativa de feminicídio qualificado contra a ex-companheira Jucileide Dantas da Silva, em Itajuípe, no sul da Bahia. A mulher foi atacada a golpes de faca no dia 29 de outubro de 2024.

O homem foi sentenciado nesta terça-feira, 11, após o Tribunal do Júri acolher a denúncia apresentada pelo Ministério Público da Bahia (MPBA), por meio do promotor de Justiça Marco Aurélio Rubick. A pena deverá ser cumprida em regime fechado. O processo tramitou em tempo recorde, pouco mais de um ano após o crime.

De acordo com informações do MPBA, Adailton tentou matar Jucileide após o fim do relacionamento marcado por mais de uma década de agressões físicas e psicológicas. “É o retrato mais perverso daquilo que o machismo e a violência doméstica contra a mulher são capazes de produzir”, afirmou o promotor durante a sustentação oral.

A investigação apontou que o agressor, embriagado, já havia tentado atacar a vítima dois dias antes, obrigando-a a se refugiar com a filha na casa de uma vizinha. No entanto, ao tentar se mudar para escapar da violência, Jucileide foi surpreendida e golpeada com faca e punhal, na frente da filha, que tentou impedir o crime. A mulher sobreviveu após sofrer três paradas cardíacas e passar por cirurgias de emergência.

A sentença, proferida pelo juiz Frederico Augusto de Oliveira, destacou que o réu agiu “movido por sentimento de posse e inconformismo com a legítima decisão da vítima de encerrar o relacionamento”, demonstrando “menosprezo pela dignidade feminina e desrespeito aos direitos fundamentais da mulher”.

Além da tentativa de feminicídio, Adailton já havia sido condenado em São Paulo, em setembro deste ano, a 16 anos de prisão por estupro da filha da vítima, crime cometido em 2013, quando a menina tinha apenas dez anos. Após ser solto, fugiu para a Bahia, onde tentou matar Jucileide por não aceitar o fim do relacionamento.