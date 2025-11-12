Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MOTIVO TORPE

Homem é condenado a 60 anos de prisão por ater fogo em casal

Vítimas viviam em situação de rua e dormiam quando foram incendiadas

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

12/11/2025 - 21:00 h
Homem foi condenado a 60 anos por homicídio qualificado por motivo torpe
Homem foi condenado a 60 anos por homicídio qualificado por motivo torpe -

Depois de oito anos de um crime que chocou Salvador, o Tribunal do Júri, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), condenou Carlos Henrique Oliveira da Silva, 60 anos, o Caveirinha, a 60 anos de prisão pelo assassinato brutal do casal Adriana da Silva Conceição e Tailan Nascimento Sá, no bairro da Sete Portas. As vítimas, que viviam em situação de rua, foram queimadas vivas enquanto dormiam.

A condenação de Caveirinha foi proferida pelo juiz Yago Daltro Ferraro Almeida, nesta terça-feira,11. O crime aconteceu na madrugada de 23 de maio de 2017, no bairro que fica na região do Centro da capital baiana.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O magistrado acolheu integralmente a acusação do Ministério Público da Bahia (MPBA), representado pelo promotor de Justiça Guilherme Cardoso de Moraes. Conforme a denúncia, Caveirinha agiu por vingança e surpreendeu o casal em um momento de vulnerabilidade, enquanto dormia.

Adriana teve mais de 60% do corpo queimado e Tailan, teve cerca de 98%. O casal morreu em decorrências da gravidade dos ferimentos, após passar dias internado em uma unidade de saúde de Salvador. Caveirinha foi condenado por homicídio qualificado por motivo torpe, uso de fogo e emprego de meio que dificultou a defesa das vítimas. A pena será cumprida em regime fechado.

Leia Também:

Homem ameaça ex-companheira e maltrata filho de 2 anos na Bahia
Golpe da Sorte: Salvador é alvo de operação que bloqueou R$ 74 milhões
Motociclista acusado de estupro muda versão e tem prisão decretada

Na decisão, o juiz destacou a extrema crueldade e a elevada reprovabilidade da conduta, ressaltando que o acusado colocou em risco não apenas as vítimas, pessoas em condição de vulnerabilidade, mas também a comunidade, ao provocar o incêndio em espaço público. As informações são do MPBA.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carlos Henrique Oliveira da Silva Caveirinha condenação crime brutal Duplo homicídio Ministério Público da Bahia Salvador sete portas situação de rua tribunal do júri

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Homem foi condenado a 60 anos por homicídio qualificado por motivo torpe
Play

Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS

Homem foi condenado a 60 anos por homicídio qualificado por motivo torpe
Play

Influenciador digital é morto a tiros em cidade do interior

Homem foi condenado a 60 anos por homicídio qualificado por motivo torpe
Play

Vídeo: homem é flagrado em telhado de loja ao tentar fugir após roubo

Homem foi condenado a 60 anos por homicídio qualificado por motivo torpe
Play

Criança de 3 anos morre em incêndio em bar na Praia do Forte; veja vídeo

x