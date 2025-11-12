Homem é condenado a 60 anos de prisão por ater fogo em casal

Homem foi condenado a 60 anos por homicídio qualificado por motivo torpe - Foto: Reprodução Tribunal de Justiça

Depois de oito anos de um crime que chocou Salvador, o Tribunal do Júri, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), condenou Carlos Henrique Oliveira da Silva, 60 anos, o Caveirinha, a 60 anos de prisão pelo assassinato brutal do casal Adriana da Silva Conceição e Tailan Nascimento Sá, no bairro da Sete Portas. As vítimas, que viviam em situação de rua, foram queimadas vivas enquanto dormiam.

A condenação de Caveirinha foi proferida pelo juiz Yago Daltro Ferraro Almeida, nesta terça-feira,11. O crime aconteceu na madrugada de 23 de maio de 2017, no bairro que fica na região do Centro da capital baiana.

O magistrado acolheu integralmente a acusação do Ministério Público da Bahia (MPBA), representado pelo promotor de Justiça Guilherme Cardoso de Moraes. Conforme a denúncia, Caveirinha agiu por vingança e surpreendeu o casal em um momento de vulnerabilidade, enquanto dormia.

Adriana teve mais de 60% do corpo queimado e Tailan, teve cerca de 98%. O casal morreu em decorrências da gravidade dos ferimentos, após passar dias internado em uma unidade de saúde de Salvador. Caveirinha foi condenado por homicídio qualificado por motivo torpe, uso de fogo e emprego de meio que dificultou a defesa das vítimas. A pena será cumprida em regime fechado.

Na decisão, o juiz destacou a extrema crueldade e a elevada reprovabilidade da conduta, ressaltando que o acusado colocou em risco não apenas as vítimas, pessoas em condição de vulnerabilidade, mas também a comunidade, ao provocar o incêndio em espaço público. As informações são do MPBA.