POLÍTICA
POLÍTICA

Vereador baiano é afastado do cargo após prisão por tráfico de drogas

Decisão ocorre dois dias após vereador ser detido em operação da Polícia Civil

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

15/11/2025 - 18:45 h
Vereador do União Brasil foi preso em flagrante por tráfico e associação ao tráfico
O cenário político de Itabela ganhou mais um capítulo tenso nesta sexta-feira, 14. Dois dias após ser detido em flagrante, o vereador Lucas de Souza Lemos (União Brasil) foi oficialmente afastado de suas funções por determinação da Justiça.

O comunicado foi divulgado pela Câmara Municipal, que informou também a suspensão de todos os servidores e colaboradores vinculados à campanha do parlamentar. O afastamento vale de imediato e, caso nenhuma nova decisão seja emitida, o suplente deverá ser chamado dentro de 60 dias para assumir a vaga.

A prisão do vereador aconteceu na última quarta-feira, 12, durante uma operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Civil na residência dele, em Itabela. Lemos foi autuado por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Outros dois homens também eram alvos da ação. Um deles tentou escapar, acabou entrando em confronto com os policiais e foi baleado. Ele chegou a ser encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu.

Com o suspeito, os agentes apreenderam um revólver, munições, celulares e porções de entorpecentes.

