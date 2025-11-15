Menu
MISTÉRIO

Mulheres mortas em Ilhéus: PC pede mais 30 dias para concluir caso

Professoras e estudante foram encontradas mortas do dia 16 de agosto, na Praia dos MIlionários

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

15/11/2025 - 18:27 h
Mulheres foram encontradas mortas no dia 16 de agosto
Mulheres foram encontradas mortas no dia 16 de agosto -

Há exatos três meses após as mortes das professoras Alexsandra Oliveira Suzart, Maria Helena do Nascimento Bastos e da estudante Mariana Bastos da Silva, a Polícia Civil da Bahia solicitou mais tempo para concluir a investigação do triplo homicídio que chocou Ilhéus, no sul do estado. Maria Helena era mãe de Mariana.

Neste sábado, 15, órgão pediu mais 30 dias de prorrogação para concluir a investigação, que já teve seu prazo estendido anteriormente em setembro. Os corpos das mulheres foram encontrados no dia 16 de agosto, em uma área de mata, na Praia dos Milionários, um dia após elas desaparecerem, quando caminhavam na região.

Em 25 de agosto, Thierry Lima da Silva foi preso e, segundo a polícia, admitiu em depoimento ter cometido o triplo homicídio, durante uma tentativa de roubo. No entanto, peritos não encontraram material genético dele nos corpos das vítimas, nem armas apreendidas. Ainda conforme a polícia, ele confessou ter matado um homem por ciúmes.

Apesar da confissão e ele afirmar que agiu sozinho, a polícia não descarta a participação de outras pessoas. Investigações seguem com análise de cerca de 700 vídeos, além de laudos periciais ainda pendentes, na tentativa de reconstruir a dinâmica do crime.

Relembre o caso

As vítimas, que moravam a cerca de 200 metros da praia, saíram para passear com o cachorro de Mariana, no dia 15 de agosto. Câmeras de segurança registraram parte do passeio, mas o desaparecimento das três ocorreu pouco depois. Elas foram encontradas mortas no dia seguinte, provocando três protestos pacíficos na cidade pedindo justiça.

A Polícia Civil reforça que a população pode colaborar de forma anônima por meio do Disque Denúncia, no número 181. Os investigadores seguem aguardando a conclusão dos laudos periciais e tentando identificar outros possíveis envolvidos.

Tags:

Disque Denúncia ilhéus investigação criminal mortes em Ilhéus perícia criminal Polícia Civil Thierry Lima da Silva triplo homicídio

x