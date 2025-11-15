Motociclista é assassinado a facadas após discussão de trânsito

Cabeça foi atingido pelas costas e morreu no local - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma discussão de trânsito terminou em tragédia, na noite desta sexta-feira, 14, em Juazeiro, na região norte do estado. O motociclista, Israel da Silva Bispo, de 43 anos, mais conhecido como Cabeça, foi morto a facadas, na Rodovia Salitre, próximo ao bairro Piranga, após quase colidir com um carro.

Segundo informações da Polícia Civil, Israel, que era natural de Petrolina, em Pernambuco, havia acabado de sair de um posto de combustível, quando o veículo entrou na rua e quase bateu em sua moto. Os ocupantes do carro desceram e iniciaram uma discussão que acabou em violência.

Então, um dos homens sacou uma faca e atingiu Israel com vários golpes pelas costas. Agentes do Serviço de Atendimento de Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, mas, quando chegaram ao local, ele já estava morto. Cabeça completaria 44 anos, na próxima quinta-feira, 20.

As investigações são conduzidas pela Delegacia de Homicídios, que faz diligências para localizar e prender o suspeito, de 34 anos, que permanece foragido.