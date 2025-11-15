Operação da PM-BA acaba com suspeito morto após troca de tiros

Caso ocorreu no bairro de Pernambués| Imagem ilustrativa - Foto: Divulgação

A Primeira Companhia Independente da Polícia Militar realizou, na noite desta sexta-feira,14, uma operação que terminou com um suspeito morto após um confronto no bairro de Pernambués, em Salvador, em uma área conhecida como Guiné.

A ação ocorreu por volta das 22h20, quando um grupo criminoso estaria atuando na região, de acordo com informações divulgadas pelo BNews.

Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com cerca de dez homens armados. Os suspeitos efetuaram disparos contra a guarnição, que revidou, resultando em uma troca de tiros. Durante a ação, um dos suspeitos foi baleado.

Após a varredura na área, a guarnição encontrou o homem ferido. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38, com numeração suprimida.

O suspeito foi socorrido e encaminhado ao Hospital Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).