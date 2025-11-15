Menu
HOME > POLÍCIA
TIROTEIO

Operação da PM-BA acaba com suspeito morto após troca de tiros

Caso ocorreu no bairro de Pernambués, em Salvador

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

15/11/2025 - 8:41 h
Caso ocorreu no bairro de Pernambués| Imagem ilustrativa
Caso ocorreu no bairro de Pernambués| Imagem ilustrativa -

A Primeira Companhia Independente da Polícia Militar realizou, na noite desta sexta-feira,14, uma operação que terminou com um suspeito morto após um confronto no bairro de Pernambués, em Salvador, em uma área conhecida como Guiné.

A ação ocorreu por volta das 22h20, quando um grupo criminoso estaria atuando na região, de acordo com informações divulgadas pelo BNews.

Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com cerca de dez homens armados. Os suspeitos efetuaram disparos contra a guarnição, que revidou, resultando em uma troca de tiros. Durante a ação, um dos suspeitos foi baleado.

Leia Também:

Homem é preso suspeito de ameaçar mulher para manter relações sexuais
Pintor é preso por engano após ter identidade usada por outro homem
MP-BA denuncia mais de 20 integrantes da maior rede de tráfico de animais

Após a varredura na área, a guarnição encontrou o homem ferido. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38, com numeração suprimida.

O suspeito foi socorrido e encaminhado ao Hospital Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

x