HOME > POLÍCIA
INVESTIGAÇÃO

MP-BA denuncia mais de 20 integrantes da maior rede de tráfico de animais

Entre os alvos está Weber Sena de Oliveira, conhecido como Paulista, considerado o chefe do esquema

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

14/11/2025 - 21:12 h
A prisão de Weber ocorreu em 5 de setembro, durante a Operação Fauna Protegida
O Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou mais de 20 pessoas suspeitas de integrar o que as investigações apontam como a maior rede de tráfico de animais silvestres do país. Entre os alvos está Weber Sena de Oliveira, conhecido como Paulista, considerado o chefe do esquema e preso em flagrante há dois meses, na cidade de Mascote, no extremo sul do estado.

A prisão de Weber ocorreu em 5 de setembro, durante a Operação Fauna Protegida, quando ele transportava ilegalmente 135 pássaros. Agora, o MP-BA acusa o grupo de:

  • Tráfico de animais silvestres, incluindo espécies ameaçadas
  • Lavagem de dinheiro
  • Receptação qualificada
  • Maus-tratos a animais
  • Estrutura da organização

Segundo o MP-BA e o Gaeco (Grupo de Combate às Organizações Criminosas), o grupo atuava há mais de 20 anos, com forte presença na Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro — e conexões no Espírito Santo.

Foram identificados:

  • 14 fornecedores — dez atuando na Bahia
  • 5 receptadores
  • 3 transportadores
  • 1 operadora financeira

A companheira de Paulista, Ivonice Silva e Silva, é apontada como responsável pela movimentação financeira da organização. Em apenas seis meses, entre fevereiro e agosto de 2023, quase R$ 500 mil circularam em contas ligadas a ela. Depósitos eram feitos por clientes que chegavam a encomendar mais de mil pássaros por vez.

Parte das transações saía de terminais de autoatendimento em Magé (RJ), cidade onde vive Valter Nélio, o Juninho de Magé, também investigado por lavagem de dinheiro.

Como os animais eram capturados

As aves eram retiradas da natureza com armadilhas e redes de até 20 metros, permitindo capturas de até 500 passarinhos em um único dia. Entre as espécies traficadas estão:

  • papa-capim
  • trinca-ferro
  • azulão
  • pássaro-preto
  • estevão
  • canário

Alguns exemplares chegavam a ser vendidos por R$ 80 mil.

Os animais eram mantidos em cativeiros precários, sem alimentação adequada, até que Paulista organizasse o transporte para Salvador e principalmente para o Rio de Janeiro, em carros de passeio e caminhões.

A rota do tráfico foi mapeada com base em 31 manchas de calor identificadas pelo projeto Libertas, da Abrampa.

Denúncias e operações

Cinco denúncias já foram apresentadas à Justiça.

Durante as fases mais recentes da operação, foram cumpridos:

  • 2 mandados de prisão preventiva
  • 17 mandados de busca e apreensão
  • 3 prisões em flagrante

Com as denúncias, o MP-BA afirma que o grupo está formalmente responsabilizado criminalmente.

Lista dos denunciados que atuavam na Bahia

  • Weber Sena Oliveira, “Paulista” — líder, preso preventivamente
  • Ivonice Silva e Silva — operadora financeira
  • Uallace Batista Santos — fornecedor
  • Messias Bispo dos Santos — fornecedor
  • Gilmar José dos Santos — fornecedor
  • Ademar de Jesus Viana — fornecedor
  • Josevaldo Moreira Almeida — receptador
  • Donizete Gonçalves Dias — fornecedor
  • Judcael Ribeiro da Silva, “Cael” — fornecedor
  • Jocimar Ferreira da Silva — fornecedor
  • Valda Ribeiro da Silva — fornecedora
  • Allef de Oliveira Araújo — fornecedor
  • Carlito Araújo de Oliveira — fornecedor
  • Lázaro Roberto Leal, “Lazinho” — receptador

