MP-BA denuncia mais de 20 integrantes da maior rede de tráfico de animais

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou mais de 20 pessoas suspeitas de integrar o que as investigações apontam como a maior rede de tráfico de animais silvestres do país. Entre os alvos está Weber Sena de Oliveira, conhecido como Paulista, considerado o chefe do esquema e preso em flagrante há dois meses, na cidade de Mascote, no extremo sul do estado.

A prisão de Weber ocorreu em 5 de setembro, durante a Operação Fauna Protegida, quando ele transportava ilegalmente 135 pássaros. Agora, o MP-BA acusa o grupo de:

Tráfico de animais silvestres, incluindo espécies ameaçadas

Lavagem de dinheiro

Receptação qualificada

Maus-tratos a animais

Estrutura da organização

Segundo o MP-BA e o Gaeco (Grupo de Combate às Organizações Criminosas), o grupo atuava há mais de 20 anos, com forte presença na Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro — e conexões no Espírito Santo.

Foram identificados:

14 fornecedores — dez atuando na Bahia

5 receptadores

3 transportadores

1 operadora financeira

A companheira de Paulista, Ivonice Silva e Silva, é apontada como responsável pela movimentação financeira da organização. Em apenas seis meses, entre fevereiro e agosto de 2023, quase R$ 500 mil circularam em contas ligadas a ela. Depósitos eram feitos por clientes que chegavam a encomendar mais de mil pássaros por vez.

Parte das transações saía de terminais de autoatendimento em Magé (RJ), cidade onde vive Valter Nélio, o Juninho de Magé, também investigado por lavagem de dinheiro.

Como os animais eram capturados

As aves eram retiradas da natureza com armadilhas e redes de até 20 metros, permitindo capturas de até 500 passarinhos em um único dia. Entre as espécies traficadas estão:

papa-capim

trinca-ferro

azulão

pássaro-preto

estevão

canário

Alguns exemplares chegavam a ser vendidos por R$ 80 mil.

Os animais eram mantidos em cativeiros precários, sem alimentação adequada, até que Paulista organizasse o transporte para Salvador e principalmente para o Rio de Janeiro, em carros de passeio e caminhões.

A rota do tráfico foi mapeada com base em 31 manchas de calor identificadas pelo projeto Libertas, da Abrampa.

Denúncias e operações

Cinco denúncias já foram apresentadas à Justiça.

Durante as fases mais recentes da operação, foram cumpridos:

2 mandados de prisão preventiva

17 mandados de busca e apreensão

3 prisões em flagrante

Com as denúncias, o MP-BA afirma que o grupo está formalmente responsabilizado criminalmente.

Lista dos denunciados que atuavam na Bahia

Weber Sena Oliveira, “Paulista” — líder, preso preventivamente

Ivonice Silva e Silva — operadora financeira

Uallace Batista Santos — fornecedor

Messias Bispo dos Santos — fornecedor

Gilmar José dos Santos — fornecedor

Ademar de Jesus Viana — fornecedor

Josevaldo Moreira Almeida — receptador

Donizete Gonçalves Dias — fornecedor

Judcael Ribeiro da Silva, “Cael” — fornecedor

Jocimar Ferreira da Silva — fornecedor

Valda Ribeiro da Silva — fornecedora

Allef de Oliveira Araújo — fornecedor

Carlito Araújo de Oliveira — fornecedor