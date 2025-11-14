INVESTIGAÇÃO
MP-BA denuncia mais de 20 integrantes da maior rede de tráfico de animais
Entre os alvos está Weber Sena de Oliveira, conhecido como Paulista, considerado o chefe do esquema
Por Leilane Teixeira
O Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou mais de 20 pessoas suspeitas de integrar o que as investigações apontam como a maior rede de tráfico de animais silvestres do país. Entre os alvos está Weber Sena de Oliveira, conhecido como Paulista, considerado o chefe do esquema e preso em flagrante há dois meses, na cidade de Mascote, no extremo sul do estado.
A prisão de Weber ocorreu em 5 de setembro, durante a Operação Fauna Protegida, quando ele transportava ilegalmente 135 pássaros. Agora, o MP-BA acusa o grupo de:
- Tráfico de animais silvestres, incluindo espécies ameaçadas
- Lavagem de dinheiro
- Receptação qualificada
- Maus-tratos a animais
- Estrutura da organização
Segundo o MP-BA e o Gaeco (Grupo de Combate às Organizações Criminosas), o grupo atuava há mais de 20 anos, com forte presença na Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro — e conexões no Espírito Santo.
Foram identificados:
- 14 fornecedores — dez atuando na Bahia
- 5 receptadores
- 3 transportadores
- 1 operadora financeira
A companheira de Paulista, Ivonice Silva e Silva, é apontada como responsável pela movimentação financeira da organização. Em apenas seis meses, entre fevereiro e agosto de 2023, quase R$ 500 mil circularam em contas ligadas a ela. Depósitos eram feitos por clientes que chegavam a encomendar mais de mil pássaros por vez.
Parte das transações saía de terminais de autoatendimento em Magé (RJ), cidade onde vive Valter Nélio, o Juninho de Magé, também investigado por lavagem de dinheiro.
Como os animais eram capturados
As aves eram retiradas da natureza com armadilhas e redes de até 20 metros, permitindo capturas de até 500 passarinhos em um único dia. Entre as espécies traficadas estão:
- papa-capim
- trinca-ferro
- azulão
- pássaro-preto
- estevão
- canário
Alguns exemplares chegavam a ser vendidos por R$ 80 mil.
Os animais eram mantidos em cativeiros precários, sem alimentação adequada, até que Paulista organizasse o transporte para Salvador e principalmente para o Rio de Janeiro, em carros de passeio e caminhões.
A rota do tráfico foi mapeada com base em 31 manchas de calor identificadas pelo projeto Libertas, da Abrampa.
Denúncias e operações
Cinco denúncias já foram apresentadas à Justiça.
Durante as fases mais recentes da operação, foram cumpridos:
- 2 mandados de prisão preventiva
- 17 mandados de busca e apreensão
- 3 prisões em flagrante
Com as denúncias, o MP-BA afirma que o grupo está formalmente responsabilizado criminalmente.
Lista dos denunciados que atuavam na Bahia
- Weber Sena Oliveira, “Paulista” — líder, preso preventivamente
- Ivonice Silva e Silva — operadora financeira
- Uallace Batista Santos — fornecedor
- Messias Bispo dos Santos — fornecedor
- Gilmar José dos Santos — fornecedor
- Ademar de Jesus Viana — fornecedor
- Josevaldo Moreira Almeida — receptador
- Donizete Gonçalves Dias — fornecedor
- Judcael Ribeiro da Silva, “Cael” — fornecedor
- Jocimar Ferreira da Silva — fornecedor
- Valda Ribeiro da Silva — fornecedora
- Allef de Oliveira Araújo — fornecedor
- Carlito Araújo de Oliveira — fornecedor
- Lázaro Roberto Leal, “Lazinho” — receptador
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes