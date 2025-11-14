Homem é preso suspeito de ameaçar mulher para manter relações sexuais

Segundo a Polícia Civil, a vítima vinha sendo intimidada pelo suspeito há semanas - Foto: Divulgação | Ascom Polícia Civil

Um jovem de 18 anos foi preso, nesta sexta-feira, 14, por perseguir e ameaçar uma mulher de 24 anos para obrigá-la a manter relações sexuais com ele. O caso ocorreu em Antônio Cardoso, município localizado a cerca de 33 km de Feira de Santana, no interior da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, a vítima vinha sendo intimidada pelo suspeito há semanas. Ela relatou que o jovem a seguia constantemente pelas ruas da cidade e tentava manter contato de forma insistente, sempre com cunho sexual. Quando a mulher se recusava, ele a ameaçava de morte, chegando a afirmar que “só descansaria” quando ela cedesse àsexigências dele.

Denúncia

Diante do relato, foram solicitadas Medidas Protetivas de Urgência. A decisão determinava que o suspeito deveria manter distância da mulher e evitar qualquer tipo de contato.

Mesmo ciente da ordem judicial, o investigado voltou a perseguir a vítima e a importuná-la, o que levou a Polícia Civil a representar pela prisão preventiva do acusado. O pedido foi analisado e deferido pela Vara Criminal da Comarca de Santo Estêvão.

Buscas

Equipes da Delegacia Territorial de Antônio Cardoso realizaram buscas e localizaram o suspeito ainda na cidade. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.

O caso segue sendo investigado, e a vítima deve continuar assistida pelas autoridades responsáveis.