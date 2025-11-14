Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGAÇÃO

Homem é preso suspeito de ameaçar mulher para manter relações sexuais

Segundo a Polícia Civil, a vítima vinha sendo intimidada pelo suspeito há semanas

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

14/11/2025 - 23:06 h
Segundo a Polícia Civil, a vítima vinha sendo intimidada pelo suspeito há semanas
Segundo a Polícia Civil, a vítima vinha sendo intimidada pelo suspeito há semanas -

Um jovem de 18 anos foi preso, nesta sexta-feira, 14, por perseguir e ameaçar uma mulher de 24 anos para obrigá-la a manter relações sexuais com ele. O caso ocorreu em Antônio Cardoso, município localizado a cerca de 33 km de Feira de Santana, no interior da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, a vítima vinha sendo intimidada pelo suspeito há semanas. Ela relatou que o jovem a seguia constantemente pelas ruas da cidade e tentava manter contato de forma insistente, sempre com cunho sexual. Quando a mulher se recusava, ele a ameaçava de morte, chegando a afirmar que “só descansaria” quando ela cedesse àsexigências dele.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Denúncia

Diante do relato, foram solicitadas Medidas Protetivas de Urgência. A decisão determinava que o suspeito deveria manter distância da mulher e evitar qualquer tipo de contato.

Leia Também:

Pintor é preso por engano após ter identidade usada por outro homem
MP-BA denuncia mais de 20 integrantes da maior rede de tráfico de animais
Quarto suspeito de sequestrar e matar empresário na Bahia é preso

Mesmo ciente da ordem judicial, o investigado voltou a perseguir a vítima e a importuná-la, o que levou a Polícia Civil a representar pela prisão preventiva do acusado. O pedido foi analisado e deferido pela Vara Criminal da Comarca de Santo Estêvão.

Buscas

Equipes da Delegacia Territorial de Antônio Cardoso realizaram buscas e localizaram o suspeito ainda na cidade. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.

O caso segue sendo investigado, e a vítima deve continuar assistida pelas autoridades responsáveis.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ameaça ANTONIO CARDOSO assédio Bahia crime direitos das mulheres justiça medida protetiva Perseguição Polícia prisão preventiva segurança pública Violência contra a mulher

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Segundo a Polícia Civil, a vítima vinha sendo intimidada pelo suspeito há semanas
Play

Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS

Segundo a Polícia Civil, a vítima vinha sendo intimidada pelo suspeito há semanas
Play

Influenciador digital é morto a tiros em cidade do interior

Segundo a Polícia Civil, a vítima vinha sendo intimidada pelo suspeito há semanas
Play

Vídeo: homem é flagrado em telhado de loja ao tentar fugir após roubo

Segundo a Polícia Civil, a vítima vinha sendo intimidada pelo suspeito há semanas
Play

Criança de 3 anos morre em incêndio em bar na Praia do Forte; veja vídeo

x