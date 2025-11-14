Menu
HOME > POLÍCIA
INVESTIGAÇÃO

Quarto suspeito de sequestrar e matar empresário na Bahia é preso

O homem, de 28 anos, teve o mandado de prisão preventiva cumprido na mesma região onde o crime ocorreu

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

14/11/2025 - 19:33 h
Durante a prisão, os policiais apreenderam uma arma de fogo que pode ter sido usada na execução, além de drogas
Durante a prisão, os policiais apreenderam uma arma de fogo que pode ter sido usada na execução, além de drogas

O quarto suspeito de participar do sequestro, roubo e assassinato do empresário Iranilson Fiuza dos Santos Ferreira, de 32 anos, foi localizado e preso nesta sexta-feira, 14, no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana.

De acordo com a Polícia Civil, o homem, de 28 anos, teve o mandado de prisão preventiva cumprido na mesma região onde o crime ocorreu. A investigação aponta que ele atuou diretamente na ação que culminou na morte do empresário.

Durante a prisão, os policiais apreenderam uma arma de fogo que pode ter sido usada na execução, além de drogas. Por conta disso, o suspeito também foi autuado por tráfico de entorpecentes.

Relembre prisões

  • 25 de setembro — O primeiro envolvido foi detido e confessou participação no crime;
  • 26 de outubro — O segundo suspeito foi localizado ao ser autuado por tentativa de feminicídio;
  • 29 de outubro — O terceiro investigado recebeu voz de prisão após tentar fugir da equipe policial.

Na ocasião da terceira prisão, foram apreendidos um revólver calibre .38, munições de calibres 12 e .38, balanças de precisão, drogas, uma balaclava, anotações, embalagens para entorpecentes e um veículo apontado como utilizado no latrocínio.

Com as quatro prisões, a Polícia Civil afirma que todos os envolvidos já foram identificados e responsabilizados.

O caso

Segundo a polícia, no dia 17 de fevereiro, criminosos invadiram a propriedade de Iranilson, na Estrada da Lagoa Suja, e roubaram um cofre e o veículo da vítima. O empresário teria sido levado como refém após resistir a entregar a chave do cofre.

O corpo de Iranilson foi encontrado no dia seguinte, dentro do próprio carro, na BR-116 Norte. Ele estava com as mãos amarradas e marcas de tiros na cabeça. O caso foi registrado como latrocínio.

x