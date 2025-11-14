Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Molho de ervas? PRF apreende 2 toneladas de maconha em carga de macarrão

Droga estava distribuída em 95 fardos escondidos no meio de pacotes de macarrão

Luan Julião

Por Luan Julião

14/11/2025 - 16:04 h
Motorista afirmou que levaria a carga de MS até Belo Horizonte
Motorista afirmou que levaria a carga de MS até Belo Horizonte -

Uma operação integrada entre a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Rodoviária Federal resultou, na noite desta quinta-feira, 13, na apreensão de 1,9 tonelada de maconha transportada dentro de um caminhão-baú carregado de macarrão, na cidade de Jales, interior de São Paulo.

A ação ocorreu durante uma etapa de fiscalização da Operação Divisa Integrada, na Rodovia Euclides da Cunha.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No momento da abordagem, os agentes decidiram vistoriar o veículo e descobriram que, atrás dos pacotes de macarrão que compunham a carga declarada, havia 95 fardos da droga cuidadosamente escondidos.

Leia Também:

Ofensiva contra o PCC mira "tribunais" do crime em 13 cidades
Treinador é investigado por estupro a aluno de 14 anos em Salvador
Urgente! Policial civil é baleado por criminosos em Sussuarana

De acordo com as informações colhidas pelas equipes, o motorista, que acabou preso em flagrante — havia recebido o carregamento em Nova Alvorada do Sul (MS) e pretendia levá-lo até Belo Horizonte (MG), onde seria pago pelo transporte. Ele já possui antecedente por violência doméstica.

O caminhão e toda a droga foram apreendidos. O suspeito foi conduzido à sede da Polícia Federal de Jales, onde permanece à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

apreensão de drogas Jales São Paulo Operação Divisa Integrada polícia militar polícia rodoviária federal tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Motorista afirmou que levaria a carga de MS até Belo Horizonte
Play

Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS

Motorista afirmou que levaria a carga de MS até Belo Horizonte
Play

Influenciador digital é morto a tiros em cidade do interior

Motorista afirmou que levaria a carga de MS até Belo Horizonte
Play

Vídeo: homem é flagrado em telhado de loja ao tentar fugir após roubo

Motorista afirmou que levaria a carga de MS até Belo Horizonte
Play

Criança de 3 anos morre em incêndio em bar na Praia do Forte; veja vídeo

x