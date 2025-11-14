Molho de ervas? PRF apreende 2 toneladas de maconha em carga de macarrão

Motorista afirmou que levaria a carga de MS até Belo Horizonte - Foto: Divulgação/Polícia Militar

Uma operação integrada entre a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Rodoviária Federal resultou, na noite desta quinta-feira, 13, na apreensão de 1,9 tonelada de maconha transportada dentro de um caminhão-baú carregado de macarrão, na cidade de Jales, interior de São Paulo.

A ação ocorreu durante uma etapa de fiscalização da Operação Divisa Integrada, na Rodovia Euclides da Cunha.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No momento da abordagem, os agentes decidiram vistoriar o veículo e descobriram que, atrás dos pacotes de macarrão que compunham a carga declarada, havia 95 fardos da droga cuidadosamente escondidos.

De acordo com as informações colhidas pelas equipes, o motorista, que acabou preso em flagrante — havia recebido o carregamento em Nova Alvorada do Sul (MS) e pretendia levá-lo até Belo Horizonte (MG), onde seria pago pelo transporte. Ele já possui antecedente por violência doméstica.

O caminhão e toda a droga foram apreendidos. O suspeito foi conduzido à sede da Polícia Federal de Jales, onde permanece à disposição da Justiça.