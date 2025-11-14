POLÍCIA
Molho de ervas? PRF apreende 2 toneladas de maconha em carga de macarrão
Droga estava distribuída em 95 fardos escondidos no meio de pacotes de macarrão
Por Luan Julião
Uma operação integrada entre a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Rodoviária Federal resultou, na noite desta quinta-feira, 13, na apreensão de 1,9 tonelada de maconha transportada dentro de um caminhão-baú carregado de macarrão, na cidade de Jales, interior de São Paulo.
A ação ocorreu durante uma etapa de fiscalização da Operação Divisa Integrada, na Rodovia Euclides da Cunha.
No momento da abordagem, os agentes decidiram vistoriar o veículo e descobriram que, atrás dos pacotes de macarrão que compunham a carga declarada, havia 95 fardos da droga cuidadosamente escondidos.
De acordo com as informações colhidas pelas equipes, o motorista, que acabou preso em flagrante — havia recebido o carregamento em Nova Alvorada do Sul (MS) e pretendia levá-lo até Belo Horizonte (MG), onde seria pago pelo transporte. Ele já possui antecedente por violência doméstica.
O caminhão e toda a droga foram apreendidos. O suspeito foi conduzido à sede da Polícia Federal de Jales, onde permanece à disposição da Justiça.
