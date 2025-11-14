Treinador é investigado por estupro a aluno de 14 anos em Salvador

Treinador de escolinha de futebol é investigado por estupro de vulnerável - Foto: Divulgação | Ascom PC

O treinador de uma escolinha de futebol de Salvador está sendo investigado pela Polícia Civil por estupro de vulnerável contra um aluno de 14 anos. A denúncia foi feita pelos familiares do garoto na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e do Adolescente (Dercca).

A mãe do garoto postou um vídeo nas redes sociais relatando o ocorrido. De acordo com a mulher, o garoto estaria recebendo mensagens de “cunho constrangedor e pedidos de nudes do treinador”.

A mulher começou a desconfiar que algo estava acontecendo quando o garoto disse que não iria a um treino por conta de uma operação policial que iria ocorrer no bairro onde mora.

O treinador teria reagido de forma agressiva com o menino. Ao perguntar ao filho sobre o motivo desse tipo de abordagem grosseira, a mãe informa como descobriu a forma como o adolenscente estava sendo tratado pelo treinador.

O caso foi oficialmente registrado no Derca na última terça-feira, 11, onde a unidade da Polícia Civil instaurou o inquerito de investigação para apurar a denúncia de estupro de vulnerável.

Ainda de acordo com a PC, os depoimentos serão colhidos, somado com a escuta de psicólogos especializados e exames periciais são aguardados para que o inquérito seja concluído.