HOME > POLÍCIA
LEVANTAMENTO

Operações resultam na redução de 42% das mortes violentas na Bahia

Queda nas mortes foi registrada pela Polícia Civil na primeira semana do mês de novembro

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

14/11/2025 - 12:35 h
Após a intensificação do combate ao crime organizado nos últimos 30 dias houve uma redução de 42% das mortes violentas (homicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte) na Bahia. A queda foi registrada pela Polícia Civil na primeira semana do mês de novembro.

O Policiamento Orientado pela Inteligência (POI) culminou também no bloqueio de R$ 6 bilhões provenientes dos tráficos de drogas e armas, entre outros crimes. Os valores foram localizados durante as Operações Primus e Freedom, com cumprimentos de mandados na Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro e também no estado do Ceará.

Além disso, foram apreendidos vinte fuzis, submetralhadoras, espingardas, pistolas, granadas e munições. As ações foram realizadas em Salvador, no Recôncavo Baiano e também no Extremo Sul do estado.

Leia Também:

Coronel da polícia detalha ação de facções em confronto na Bahia
Polícia vai rastrear celulares ligados à morte de vereador e assessor
Festa do CV tem tiroteio entre facções e termina com 6 mortos

“Não vamos permitir que integrantes de facções tentem subjugar o Estado. Não vamos permitir que grupos criminosos violentem as nossas comunidades. Com o Policiamento Orientado pela Inteligência (POI) e sempre com as ações pautadas pela legalidade, seguiremos fechando o cerco contra as facções”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

“Informações que auxiliem as Forças da Segurança Pública podem ser enviadas através do telefone 181 (Disque Denúncia). O anonimato é garantido por lei. Polícia e população estão do mesmo lado”, completou Werner.

Tags:

Bahia Polícia Civil segurança pública

