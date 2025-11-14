Polícia vai rastrear celulares ligados à morte de vereador e assessor

Ambos foram mortos no domingo, 9 - Foto: Reprodução

A Polícia Civil vai rastrear os celulares que podem estar ligados à morte do vereador de Santo Amaro, Gleiber Júnior (Avante), e do assessor dele, Diego Carmo. Ambos foram assassinados a tiros no domingo, 9, em Santo Amaro, Recôncavo da Bahia.

Apesar do pedido de rastreamento dos dispositivos telefônicos, a polícia não informou de quem são os celulares que serão analisados. Entretanto, em nota, disse que instaurou inquérito policial e implementou ações de inteligência voltadas à identificação e localização dos autores.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O crime

O vereador do Avante, Gleiber da Mota Fernandes, e seu assessor, Diego Carmo, foram assassinados a tiros em Santo Amaro, no Recôncavo baiano, no último domingo, 9. Os corpos das vítimas foram encontrados no sítio da família do vereador, um local remoto e com acesso por estrada de terra.

Junto com os corpos foram encontradas uma bolsa contendo R$ 12 mil em espécie, cheques, documentos e anotações. Durante o levantamento cadavérico, os investigadores recolheram o material e seguem analisando o conteúdo, que pode fornecer pistas sobre a origem do dinheiro e possíveis conexões com as vítimas.

Histórico de prisão e disputa por fazenda

De acordo com registrosno sistema do Tribunal de Justiça da Bahia, o vereador já havia sido preso em flagrante por receptação em 2019, sendo liberado após pagar fiança de R$ 7 mil.

Além disso, ele figurava em uma ação judicial por disputa de posse de uma fazenda na BR-116, município de Canudos, cuja ocupação irregular por terceiros em 2024 motivou um pedido de reintegração de posse.